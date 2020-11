Nowy smartfon na Black Friday? realme ma coś dla Ciebie!

Czy Black Friday to dobry moment, na kupno nowego smartfona? Jak najbardziej! Szczególnie, że firma realme ma do zaoferowania w tym roku kilka świetnych modeli w kuszących promocyjnych cenach. Radzimy, który z nich wybrać!

Koniec listopada oznacza Black Friday i Cyber Monday. Black Friday i Cyber Monday to sezon dużych rabatów, w tym także na elektronikę. Sezon dużych rabatów to z kolei bardzo dobry moment, żeby kupić nowego smartfona. Logiczne, prawda? Ano logiczne. Właśnie dlatego, wiele osób odkłada zmianę sprzętu i wydawanie ciężko zarobionych pieniędzy na ten konkretny okres. Tylko potem koniec listopada przychodzi i trzeba zmierzyć się z zasadniczym pytaniem: na co właściwie te ciężko zarobione pieniądze wydać?

Ze swoją propozycją wychodzi realme, która z okazji nadchodzącego Czarnego Piątku zafundowała nam zniżki na kilka spośród swoich najbardziej popularnych modeli. W ramach oferty promocyjnej coś dla siebie znajdą zarówno najbardziej wymagający użytkownicy, jak i osoby, dla których przede wszystkim cena jest kluczowa.

realme C11 – to, co najważniejsze, w naprawdę korzystnej cenie

„Po co mi taki drogi telefon? Przecież ja z niego będę tylko dzwonił i czasem sprawdzał maila!” – brzmi znajomo? Nawet nie zliczę, ile razy sam słyszałem te słowa; szczególnie w czasach, kiedy pracowałem jako sprzedawca w sklepie z elektroniką. I trudno się z nimi nie zgodzić. W końcu każdy z nas ma inne wymagania i rzeczywiście niektórym do szczęścia potrzebne jest tylko to, żeby smartfon dzwonił, łączył się z Internetem i długo działał na baterii. Właśnie dla takich osób idealną propozycją będzie model realme C11.

realme C11 to jeden z najtańszych smartfonów w ofercie producenta, a w ramach promocji dostępny będzie za jeszcze mniejsze pieniądze. Co dostajemy decydując się na jego zakup? W zasadzie wszystko to, co najważniejsze: duży, wygodny wyświetlacz o przekątnej 6,5”, wbudowany aparat o rozdzielczości 13 MP oraz – przede wszystkim – bardzo wytrzymały akumulator o pojemności aż 5000 mAh. Smartfon nie jest może demonem wydajności i nie ma NFC, ale długi czas pracy na baterii, niska cena i zaskakująco dobra jakość wykonania powinny z nawiązką zrekompensować wszystkie kompromisy.

realme C11 w ofercie promocyjnej kosztuje tylko 399 zł. Akcja potrwa do 30.11 lub do wyprzedania objętych nią urządzeń.

Dla kogo?

Realme C11 to idealny smartfon dla osób, które potrzebują niezawodnego, prostego w obsłudze urządzenia, ale raczej nie planują korzystać z jego bardziej zaawansowanych funkcji. Dzięki niskiej cenie i solidnej obudowie omawiany model może się okazać bardzo dobrym smartfonem na start. Sprawdzi się także jako drugi, zapasowy telefon.



realme 6s – imponujący wyświetlacz i solidna specyfikacja

Jeszcze kilka lat temu przepaść we wrażeniach z użytkowania smartfonów za kilkaset złotych i kosztujących po kilka tysięcy flagowców była kolosalna. Trzeba było wybierać: albo płacimy, albo żyjemy z mniej lub bardziej (zwykle bardziej) dokuczliwymi kompromisami i widmem zmiany telefonu szybciej, niż byśmy chcieli. Na szczęście te czasy minęły, miejmy nadzieję, definitywnie. Dzisiaj niedrogi smartfon może zagwarantować nie tylko wysoki komfort pracy, ale także funkcje zaczerpnięte prosto z wyższego segmentu. Przykład z życia – realme 6s.

Segment – teoretycznie – budżetowy, a jednak smartfon od pierwszych chwil sprawia wrażenie urządzenia dużo droższego. Jest bardzo dobrze wykonany, szybki – to zasługa wydajnego procesora MediaTek Helio G90T - i ten wyświetlacz! Wyświetlacz prezentuje się lepiej niż w niejednym urządzeniu za dwu- albo i nawet trzykrotnie wyższe pieniądze. Może się pochwalić nie tylko atrakcyjnymi kolorami, ale także odświeżaniem 90 Hz, dzięki któremu wszystkie animacje są o wiele bardziej płynne, a z telefonu korzysta się po prostu lepiej. Wisienką na torcie jest akumulator o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem o mocy aż 30 W.

realme 6s już niedługo będziecie mogli kupić w promocyjnej cenie - więcej szczegółów wkrótce.

Dla kogo?

realme 6S to świetny wybór dla entuzjastów gier mobilnych i multimediów o mocno ograniczonym budżecie. Bardzo dobrze sprawdzi się także jako telefon dla nastolatka, który ceni sobie sprawne korzystanie z social mediów i solidnej jakości fotografię mobilną.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne