Xbox - zobacz atrakcje na Black Friday i Cyber Monday

Black Friday i Cyber Monday - te dwa wydarzenia to okazja do tańszych zakupów oraz skorzystania z atrakcyjnych promocji. Właśnie swoją ofertę zaprezentował Xbox. Zobacz, na czym możesz zyskać!

Tegoroczne zniżki obejmują zarówno same konsole Xbox, jak i Xbox Game Pass Ultimate oraz promocje na gry. Zacznijmy najpierw od tego, co najważniejsze, czyli samych konsol. Można zaoszczędzić 59 złotych, nabywając na stronie Microsoftu zestawy, w skład których wchodzą Xbox One S 1 TB z grą Fortnite Battle Royale Special Edition lub Xbox One S 1 TB z grą Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions. Normalna cena to 1355 zł, w okresie promocji - 1299 złotych.

Poza ofertami Microsoft Store, dostępne są również promocje u partnerów detalicznych:

22.11.2020 rozpocznie się promocja na konsole Xbox One S 1TB w cenie 1 149 PLN (MediaExpert, Euro, MediaMarkt, Neonet, X-kom, Komputronik)

od 27.11 do 06.12.2020 będą trwały specjalne oferty na gry Forza Horizon 4 - 109 PLN, Minecraft Dungeons Hero Edition - 89 PLN, Forza Motorsport 7 - 89 PLN, Gears Tactics 149 PLN (MediaExpert, Euro, MediaMarkt, Neonet, Empik)

od 20.11 do 2.12 kupując 3-miesięczną subskrypcję Game Pass PC, użytkownik otrzyma dodatek do gry Sea of Thieves: Parrot Starter Bundle (Muve, Ultima)

Ponadto przecenionych zostało wiele innych tytułów. Obniżki sięgają 55%, a pełną listę produkcji w promocji znajdziesz na tej stronie. Dodatkowo Microsoft wprowadził do 60% zniżki na gry PC dostępne w jego sklepie. Te produkcje możesz obejrzeć tutaj.

