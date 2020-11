Xbox Series X i S - najlepszy start w historii

Jak podaje Microsoft, debiut jego nowych konsol - czyli Xbox Series X oraz Xbox Series S - był najlepszym w historii. Jakimi rezultatami może pochwalić się producent?

Globalna premiera konsol Xbox Series miała miejsce w czterdziestu krajach świata, w tym i naszym. Choć nie podano dokładnych liczb, poinformowano, że "miliony obserwowały na żywo stream", w którym nastąpiła prezentacja konsol, a w ciągu pierwszych 24 godzin sprzedano więcej egzemplarzy urządzeń, niż miało to miejsce przy poprzednich Xboxach. Wiadomo jednak, że 70% nabywców Xbox Series to osoby, które mają konta Xbox Game Pass, czyli posiadają konsole wcześniejszej generacji. Wraz z premierą Xbox Series X oraz Xbox Series S ogłoszono listę 40 gier, które są zoptymalizowane pod ich kątem. Na liście znajdziemy takie produkcje, jak Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2: Beyond Light, Dirt 5, The Falconeer, Tetris Effect: Connected, Watch Dogs: Legion and Yakuza: Like a Dragon. 30 z nich zostało dostarczonych graczom poprzez funkcję Smart Delivery.

Microsoft podał również, że obecnie ogólna liczba gier na konsole Xbox wynosi dokładnie 3594. Na tym jednak się nie skończy - producenci pracują już nad przystosowaniem kolejnych produkcji dla tych konsol. A warto dodać, że mają one kompatybilność wsteczną z grami wyprodukowanymi na Xbox One i wcześniejsze konsole. Teraz wypada tylko czekać na porównanie z nową konsolą PlayStation.

