Xbox Series X w edycji Cyberpunk 2077

Jak grać w Cyberpunk 2077, to na całego. Pomoże w tym oficjalny zestaw Xbox Series X. Ile kosztuje i co sprawia, że warto wydać na niego pieniądze?

Już za dwa tygodnie z hakiem, 10 grudnia 2020 roku, gracz będą mogli wkroczyć do Night City, czyli w wyczekiwany świat gry Cyberpunk 2077. Zestaw, o którym piszemy, to konsola Xbox Series X oraz gra. Dzięki wsparciu dla funkcji Inteligentnego Pobierania (Smart Delivery), nabywca ma za gwarantowany dostęp do najlepszej możliwej wersji tytułu (w zależności od używanej w danym momencie konsoli) przy jednorazowym zakupie. Natomiast możliwości, jakie daje nowa konsola Microsoftu, mają zagwarantować korzystanie ze wszelkich atrakcji wizualnych i technicznych oferowanych przez tą stworzoną przez CD Projekt Red grę.

Zobacz: Play szykuje atrakcje na premierę gry Cyberpunk 2077

Co ważne - zestaw Xbox Series X + Cyberpunk 2077 można już zamawiać w przedsprzedaży na stronach sieci EURO RTV AGD. Został on wyceniony na 2399 zł. Dla osób, które nabędą go w przedsprzedaży, zostanie udostępniony już w dniu premiery.