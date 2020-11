Black Friday w AppGallery: wśród promocji Tidal HiFi za darmo na pół roku

Z okazji Black Friday, który w tym roku wypada 27 listopada, Huawei przygotował promocję w swoim sklepie z aplikacjami. Pobierając 4 aplikacje z AppGallery możemy otrzymać jeden z atrakcyjnych voucherów. Do wyboru są: 10 zł w aplikacji SkyCash, 5 zł zniżki w aplikacji Pizza Hut, 24% zniżki na zamówienie w Empik Foto, 30-dniowy darmowy dostęp do serwisu Legimi lub 6-miesięczny dostęp do TIDAL HiFi.

Jak odebrać zniżkę?

Aby odebrać kupon (voucher), należy wejść w baner promocyjny Black Friday, znajdujący się na stronie głównej w sklepie AppGallery, a następnie pobrać 4 aplikacje spośród 40 promowanych. Użytkownik może sięgnąć po wszystkie 5 voucherów, oferowanych w tej promocji, pod warunkiem, że za każdym razem pobierze 4 nowe aplikacje. Ważne jest, aby aplikacje nie były wcześniej zainstalowane na urządzeniu – odinstalowanie ich i ponowne zainstalowanie w czasie trwania akcji nie będzie dawało prawa do skorzystania z oferty. Zdobyte kupony są dostępne w AppGallery w zakładce „Nagrody”.

Akcja trwa do 2 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania puli nagród.

10 zł w SkyCash

Kupon w aplikacji SkyCash zapewni 10 zł do wykorzystania na zasilenie Portmonetki SkyCash. Aby to zrobić, należy na ekranie głównym nacisnąć „Zasil” i „Kod promocyjny”, a następnie wpisać kod vouchera, który jest ważny do 31 października 2021 roku.

5 zł zniżki na zamówienie w aplikacji Pizza Hut

Na użytkowników, którzy zdecydują się wybrać kupon do Pizza Hut, czeka 5 zł zniżki na zamówienie za minimum 34 zł, w dostawie do domu i w restauracji na wynos. Aby go wykorzystać, wystarczy złożyć zamówienie i na etapie koszyka wpisać kod promocyjny. Voucher jest ważny do 12 grudnia 2020 roku.

24% zniżki do Empik Foto

Osoby, które wezmą udział w akcji, mogą wybrać również voucher upoważniający do 24% zniżki w aplikacji Empik Foto. Aby wykorzystać kupon, należy pobrać aplikację Empik Foto, złożyć zamówienie i wprowadzić kod rabatowy. Kod będzie ważny do 7 grudnia 2020 roku.

Darmowy dostęp do Legimi

Kolejna nagroda do wyboru to kupon dający 30-dniowy dostęp do Legimi, aplikacji do czytania e-booków. Subskrypcję można aktywować na 4 różnych urządzeniach (smartfon, tablet, komputer, e-czytnik). Wartość vouchera to 39,99 zł. Można go zrealizować do 12 grudnia 2020 roku. W tym celu należy wejść na stronę www.legimi.pl/huawei, wpisać kod, wybrać docelowy plan subskrypcyjny oraz zarejestrować się lub zalogować w serwisie.

Tidal HiFi na 6 miesięcy za darmo

Jeden z voucherów umożliwia 6-miesięczny, darmowy dostęp do pakietu Tidal HiFi, którego wartość wynosi 240 zł. Kupon należy wykorzystać na stronie tidal.com/redeem. Promocja dotyczy wyłącznie nowych użytkowników, którzy jeszcze nie korzystali z subskrypcji w serwisie. Voucher można wykorzystać do 31 grudnia 2020 roku.

Źródło tekstu: Huawei