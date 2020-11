Black Friday w Huawei: zniżki do 55%

Czarnopiątkowe szaleństwo nabiera rozpędu, a swoje promocje ogłosił Huawei. Firma oferuje zniżki do 55% na własne produkty, w tym na najnowsze urządzenia w portfolio marki. Promocja rusza dziś i potrwa do 30 listopada. Obejmuje laptopy, tablety, słuchawki, smartwatche i routery.

Huawei zachęca do swej akcji, przekonując, że to dobra okazja do zakupu atrakcyjnego prezentu pod choinkę, np. bezprzewodowych słuchawek Huawei FreeBuds 3 za 399 zł czy też najnowszych słuchawek FreeBuds Pro z dynamiczną redukcją szumów za 649 zł.

W ofercie Black Friday znajdują się również laptopy, m.in. Huawei MateBook 13 (w konfiguracji Ryzen5 8+256), który jest teraz dostępny za 2899 zł, a także flagowy model marki – Huawei MateBook X Pro 2020 (w konfiguracji i5 16+512G MX250) w cenie 5999 zł.

W promocyjnej ofercie można też znaleźć smartfon Huawei P smart 2021, dobry prezent dla młodej osoby. W nowych cenach są dostępne również smartfony z flagowej serii P40 – Huawei P40 lite można kupić za rekomendowane 749 zł, a Huawei P40 lite E – za 499 zł.

W ofercie Black Friday znajdują się również smartwatche, np. model Watch GT 2, który wyposażony jest w funkcję pomiaru saturacji krwi i kosztuje 599 zł. Z kolei najnowszy model w portfolio smartwatchy Huawei – Watch GT 2 Pro jest dostępny za 1099 zł.

Klienci poszukujący wysokiej jakości głośnika bezprzewodowego mogą nabyć Huawei Sound X w rekomendowanej cenie 999 zł.

Urządzenia w ofercie Black Friday dostępne są do 30 listopada (lub do wyczerpania zapasów) w sklepie internetowym huawei.pl oraz u partnerów. Oferta może różnić się w zależności od sklepu.

Smartfony:

Laptopy:

Huawei MateBook X Pro 2020 (i5 16+512G MX250) 5999 zł

Huawei MateBook X Pro 2020 (i7 16+1TB MX250) 7499 zł

Huawei MateBook 13 AMD (Ryzen5 8+512+Dock2) 3099 zł

Huawei MateBook 13 AMD (Ryzen5 8+512) 2999 zł

Huawei MateBook 13 AMD (Ryzen5 8+256) 2899 zł

Tablety:

Huawei MatePad T10 WiFi 499 zł

Huawei MatePad T10 LTE 649 zł

Huawei MatePad T10s WiFi 599 zł

Huawei MatePad T10s LTE 799 zł

Huawei M5 Lite 8 Wifi 599 zł

Huawei M5 Lite 8 LTE 699 zł

Huawei MatePad WiFi 1199 zł

Huawei MatePad LTE 1399 zł - nasz test

Huawei MatePad Pro LTE 2149 zł - nasz test

Smartwatche i opaski sportowe:

Huawei Watch GT 2 46mm czarny i brązowy 599 zł - nasz test

Huawei Watch GT 2 Pro czarny i brązowy 1099 zł - nasz test

Huawei Watch Fit czarny, różowy i zielony 399 zł

Huawei Band 4 czarny, czerwony i różowy 79 zł - nasz test

Słuchawki:

Huawei FreeBuds 3 białe 399 zł - nasz test

Huawei FreeBuds 3i białe i czarne 199 zł - nasz test

Huawei FreeBuds Pro czarne, białe i srebrne 649 zł - nasz test

Huawei AM61 czarne, niebieskie, czerwone, pomarańczowe, srebrne

Głośnik bezprzewodowy:

Huawei Sound X 999 zł

Routery:

Huawei AX 3 Quad-core 349 zł - nasz test

Huawei AX 3 Dual-core 199 zł

Huawei Ws5200 139 zł

Huawei Ws318n 79 zł

