Huawei WiFi AX3 - potężny router z Wi-Fi 6+ w kompaktowej obudowie

Jak informuje Huawei, router WiFi AX3 został opracowany z myślą o gospodarstwach domowych, w których podłączonych do Internetu jest nawet kilkanaście urządzeń, służących między innymi do streamingowego odtwarzania materiałów wideo oraz do zaawansowanych gier w chmurze. Huawei WiFi AX3 wykorzystuje najnowszy standard Wi-Fi 6, który zapewnia nawet trzykrotnie szybszy przesył danych w porównaniu do wcześniejszego standardu oraz obniża o 60% poziom zakłóceń i opóźnień, co jest istotne w przypadku oglądania filmów czy grania w gry. Urządzenie może zapewnić transfer danych z prędkością dochodzącą do 3000 Mb/s, jeśli uwzględnimy oba zakresy częstotliwości (2,4 GHz i 5 GHz).

Specyfikacja routera:

Plastikowa obudowa w kolorze białym,

Wymiary: 225 x 159,2 x 39,7 mm, masa: 403 g,

Czterordzeniowy procesor Gigahome 1,4 GHz,

256 MB RAM-u,

Wi-Fi: 802.11a/n/ac/ax 2 x 2 i 802.11b/g/n/ax 2 x 2, MU-MIMO, prędkość do 574 Mb/s (2,4 GHz) i do 2402 Mb/s (5 GHz),

Interfejs sieciowy: port WAN 10/100/1000 Mb/s, 3 x port LAN 10/100/1000 Mb/s,

Funkcje oprogramowania: Huawei AI Life App, Huawei Share (Tap to Connect), Huawei HiLink & protokół 802.11v, IPv4/IPv6, PPPoE/DHCP / statyczny adres IP / Bridge WAN, timer Wi-Fi, Guest Wi-Fi, ograniczenie prędkości urządzenia, filtr adresu MAC, kontrola rodzicielska, VPN pass through, DMZ/serwer wirtualny,

Zabezpieczenia: TrustZone Security, algorytm Anti-brute force, WPA3, Firewall, DMZ, PAP/CHAP, DMZ / ochrona przed atakami DoS,

System operacyjny: Harmony OS,

Zasilanie: 12 V DC, pobór mocy poniżej 24 W,

Cena: 399 zł.

Zestaw testowy

W pudełku z routerem Huawei WiFi AX3 znalazł się tę zasilacz sieciowy oraz krótka instrukcja obsługi (w języku angielskim). Podczas testów router był podłączony do modemu UPC (łącze 600/60 Mb/s), otrzymując jeden z dostępnych stałych adresów IP. Do routera za pomocą Wi-Fi podłączony był między innymi laptop oraz smartfon ze wsparciem dla standardu Wi-Fi 6 (802.11ax).

Źródło zdjęć: Marian Szutiak