Huawei sprzedał markę telefonów Honor

Smartfony marki Honor nie będą już częścią świata Huaweia. Chiński gigant sprzedał prawa do marki.

O sprzedaży marki Honor przez Huaweia media pisały już wcześniej, dlatego nie jest zaskoczeniem komunikat chińskiej firmy, że doszło do oficjalnej umowy na temat sprzedaży marki. W ostatniej chwili doszło jednak do naprawdę sporych zwrotów akcji. Wcześniej faworytem była firma Digital China, która jest głównym dystrybutorem telefonów marki w Chinach. Jej partnerem miały być regionalne władze Shenzhenu. Okazuje się jednak, że na liście kupców Digital China jednak... nie ma. Tak przynajmniej mówi agencja Reuters powołując się na swoje źródła.

Oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua donosi z kolei, że konsorcjum, które kupuje Honora składa się z aż trzydziestu różnych dystrubutorów i firm z branży. Przewodzą wszystkiemu dalej regionalne władze Shenzhenu. Ani Huawei, ani dwie wielkie agencje prasowe nie zdradziły też ostatecznej kwoty sprzedaży. Prawdopodobnie jednak zgodnie z pierwotnymi założeniami Huawei przetransferuje do nowych właścicieli wszystko, co związane z telefonami - pozostawiając sobie laptopy i zegarki. Nie zaskoczy nikogo jednak, jeśli i tu doszło do zmian. Huawei wyjaśnił, że to najlepszy krok, by zadbać o obecnych użytkowników Honora. Cała transakcja ma być zrealizowana w gotówce - żadnych udziałów. Teraz firmą, która będzie zarządzać marką Honor będzie Shenzhen Zhixin New Information Technology.

Źródło tekstu: huawei, xinhua, reuters, wł