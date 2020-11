Black Week w Realme: X50 5G i C11 taniej już od dziś

Realme rusza z pierwszymi czarnopiątkowymi promocjami. W ramach Black Week, który potrwa do 30 listopada, 7 modeli smartfonów tej marki będzie można kupić taniej. Obniżki sięgną nawet 50%, a na początek obejmują smartfony Realme X50 5G i Realme C11.

Niezawodny smartfon za mniej niż 500 zł

Wytrzymała bateria o pojemności 5000 mAh z funkcją powerbanku oraz duży i wyraźny ekran LCD IPS o przekątnej 6,5 cala to cechy smartfonu Realme C11. Jak podaje producent, jest to idealna propozycja dla osób, które poszukują niedrogiego, a przy tym uniwersalnego smartfonu. Od 11 do 26 listopada tego roku model ten w wersji z 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci masowej, dostępny będzie w Neonet w promocyjnej cenie 449 zł. Cena obowiązuje do wyczerpania puli promocyjnej.

Model C11 zadebiutował na polskim rynku w sierpniu 2020 roku i szybko zyskał miano jednego z najciekawszych smartfonów segmentu budżetowego. Jego mocną stroną jest akumulator, który po pełnym naładowaniu pozwala na 21 godzin odtwarzania wideo, 169 godzin słuchania muzyki lub 12 godzin rozgrywki mobilnej. Oferuje też tryb OTG reverse charging, który pozwala wykorzystać energię z baterii C11 do podładowania innego urządzenia. Smartfon może być więc traktowany jak powerbank.

W modelu C11 znajdziemy także podwójny aparat fotograficzny z tyłu (główny o rozdzielczości 13 Mpix). Do tego możliwość odblokowywania urządzenia czytnikiem biometrycznym lub twarzą, tryb dual SIM z dodatkowym wsparciem dla karty pamięci microSD oraz nowoczesny, geometryczny design.

Realme X50 5G z ekranem 120 Hz tańszy o prawie 400 zł

Realme X50 5G jest interesującym średniakiem z pełnym wsparciem dla sieci 5G. W dniach 19-25 listopada można nabyć go w Play w cenie 1099 zł, czyli taniej o ponad 25% w stosunku do ceny detalicznej. Obniżka obowiązuje do wyczerpania promocyjnej puli urządzeń.

Model X50 5G wyróżnia ekran z częstotliwością odświeżania 120Hz, który ma przekątną 6,57-cala i rozdzielczość FullHD+ (1080 x 2400 pikseli). Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 765G, któremu towarzyszy 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci masowej.

W modelu X50 5G znajdziemy podwójny przedni aparat (główny o rozdzielczości 16 Mpix) oraz poczwórny aparat z tyłu (główny 48 Mpix). Zestaw zapewnia szerokie możliwości fotografowania w każdej sytuacji. Smartfon pozwala na rejestrowanie wideo w 4K i umożliwia robienie zdjęć z myślą o social mediach, dzięki wbudowanym filtrom i trybom dodatkowym. Prędkość działania modelu X50 5G idzie w parze z tempem jego ładowania. Dzięki trybowi Dart Charge 30 W, w 30 minut uzupełnimy baterię do 70%, a 100% uzyskamy w niespełna godzinę.

Festiwal zniżek Black Week potrwa aż do 30 listopada

W nadchodzącym tygodniu okazji do zaopatrzenia się w urządzenia Realme w promocyjnych cenach będzie zdecydowanie więcej. W najbliższych dniach oferta z okazji Black Week zostanie poszerzona o wybrane modele serii 6: Realme 6, Realme 6s oraz Realme 6 Pro. Można będzie również zaoszczędzić kupując stworzony z myślą o fotografii mobilnej smartfon Realme X3 SuperZoom, wyposażony w pojemną baterię Realme 5i oraz zegarek Realme Watch. Promocji na urządzenia Realme warto wypatrywać w największych sieciach sklepów z elektroniką, a także w oficjalnym sklepie marki na stronie sklep-realme.pl.

Źródło tekstu: Realme