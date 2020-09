Realme X50 5G trafia do polskich sklepów. Poznaliśmy cenę smartfonu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 17 września 2020 roku Realme X50 5G trafił na półki sklepów w Polsce. Cena urządzenia czyni go jednym z najtańszych smartfonów 5G na polskim rynku.

Już dziś na polskim rynku debiutuje Realme X50 5G. Jak zachwala producent, to nie tylko jeden z najbardziej wydajnych, ale przede wszystkim najtańszy smartfon 5G w Polsce. Urządzenie jest wyposażone w chipset Qualcomm Snapdragon 765G, technologię Smart 5G oraz system szybkiego ładowania o mocy 30 W. Dzięki technologii ładowania Dart Charge bateria telefonu może zostać naładowana do 70% w ciągu 30 minut, a do pełnego naładowania wystarczy niecała godzina. Dodatkowo energię pozwala zaoszczędzić inteligentne przełączanie pomiędzy sieciami.

X50 5G to także gratka dla fanów mobilnej fotografii. Podwójny przedni aparat (16 Mpix + 2 Mpix) oraz poczwórny aparat tylny (48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix) powinny się sprawdzić przy każdym rodzaju zdjęć – zarówno selfie, jak i ujęcia krajobrazów czy architektury mogą być wyjątkowe. A w komplecie otrzymujemy 6,57-calowy wyświetlacz FullHD+ z częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz.

– Rozwijanie technologii 5G to nasz priorytet. Jako popularyzator 5G dążymy do tego, aby w każdym segmencie cenowym posiadać model telefonu obsługujący 5G Nasze plany udowadniamy najnowszym modelem – Realme X50 to najtańszy smartfon 5G na polskim rynku. Atrakcyjna cena spowoduje, że telefon z tak zaawansowaną technologią dostępny będzie dla szerszego grona odbiorców i o to nam chodzi.

– powiedział Łukasz Łyżwa, Dyrektor ds. Sprzedaży Realme Polska

Dostępność i cena

Realme X5 5G dostępny będzie we wszystkich punktach sprzedaży producenta, czyli w sklepach: RTV EURO AGD, Media Expert, Komputronik, Neonet oraz X-kom, a także na stronach sklep-realme.pl i realme.pl, w cenie 1499 zł. Smartfon trafi wkrótce również do oferty operatorów telekomunikacyjnych.

