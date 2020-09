Realme i Xiaomi też szykują urządzenia z układami 5 nm

Pierwszy na świecie z układami wykonanymi w technologii 5 nm jest Apple, a niedługo w tym gronie będzie też Huawei. Nie oznacza to, że tacy producenci jak Xiaomi i Realme zamierzają oddać pole bez walki.

Pierwszym urządzeniem zasilanym układem w architekturze 5 nm jest najnowszy iPad Air. Niedługo dołączą do niego iPhone'y oraz Huawei Mate 40. Nie oznacza to oczywiście, że pozostali producenci zamierzają być z tyłu i pozostać w architekturze 7 nm. Trzeba jednak przyznać, że teraz to 7 nm będzie spotykana najczęściej - dzięki średniej półce cenowej. W elitarnym gronie 5 nm niedługo chcą się znaleźć Realme oraz Xiaomi. To dwaj producenci, którzy słyną z budżetowych telefonów. Najczęściej jedna i druga firma rzucają się sobie do gardeł na rynku, konkurują bowiem o tego samego klienta. Obie marki są jednak dumne z tego, że za niższą cenę mogą zaoferować sprzęt kosztujący u innych producentów nieco więcej.

Nie dziwi zatem, że to właśnie te firmy z dumą ogłosiły, że pracują nad telefonami z układami w technologii 5nm. Realme przyznał to wprost, Xiaomi w bardziej zawoalowany sposób. Nie zmienia to jednak faktu, że jeszcze w tym roku zapewne poznamy nowe smartfony z układami w architekturze 5 nm. Którego układu użyją chińskie marki? Nie wiadomo, ale wcale pewny nie jest Snapdragon 875. Wyraźnie tańszy będzie bowiem propozycja tajwańskiego MediaTeka.

Źródło tekstu: playfuldroid, sparrowsnews, wł