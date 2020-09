Realme X50 5G już za dwa dni zadebiutuje w Polsce

W najbliższy czwartek, 17 września 2020 roku, odbędzie się polska premiera smartfonu Realme X50 5G. To kolejne urządzenie, dzięki któremu będzie można skorzystać z sieci najnowszej generacji bez konieczności wydawania dużej kwoty pieniędzy.

Smartfon Realme X50, wyposażony w chipset Qualcomm Snapdragon 765G, to - według producenta - wiodący model w kategorii urządzeń obsługujących technologię 5G. Technologia Smart 5G zapewnia inteligentne przełączanie pomiędzy sieciami, oszczędzając do 30% energii. Dzięki temu Smart 5G poprawia zarówno szybkość transferu, jak i żywotność baterii, dostarczając najwyższą jakość użytkowania. Co więcej, smartfon umożliwia łączenie się z dwiema sieciami Wi-Fi w tym samym czasie, aby uzyskać bardziej stabilne połączenie, jednocześnie zmniejszając opóźnienia.

Realme X50 zapewnia nie tylko prędkość 5G, ale także wysoką częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz. 6,57-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli ma dzięki temu gwarantować niezwykłe wrażenia wizualne i płynność przy każdym przesunięciu ekranu.

Model X50 5G wyposażony został w podwójny przedni aparat 16 Mpix + 2 Mpix oraz poczwórny tylny: 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix, co sprawia, że idealnie nadaje się zarówno do zdjęć selfie, jak i fotografowania krajobrazów czy architektury. Akumulator smartfonu o pojemności 4200 mAh można naładować dzięki technologii Flash 30 W, dzięki czemu wystarczy 30 minut, by osiągnąć poziom naładowania baterii na poziomie 70%.

202 g, 8.9 mm grubości 8 GB RAM 128 GB 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix + 2 Mpix 6.57" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 401 ppi) Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G, 2,40 GHz Android v.10.0 4200 mAh, USB-C

Źródło tekstu: Realme