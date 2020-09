Sony Xperia 5 II - flagowiec mieszczący się w kieszeni

Smartfon Xperia 5 II był jednym z najbardziej oczekiwanych modeli Sony w ostatnich miesiącach. Dziś w końcu odbyła się jego oficjalna premiera. Nowa Xperia bez wątpienia zasługuje na miano flagowca i pod wieloma względami przypomina topową Xperię 1 II.

Mały, flagowy smartfon

Dane techniczne obydwu Xperii w dużym stopniu się pokrywają. Nowa piątka ma mniejszy, pozbawiony wycięcia ekran CinemaWide OLED HDR 6,1 cala o rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 21:9. Wielką zaletą wyświetlacza jest odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz, funkcja zmniejszenia rozmycia poruszających się obiektów przy 240 Hz oraz reakcja na dotyk z częstotliwością 240 Hz.

Producent zachwala, że ekran świetnie sprawdzi się w grach, a tryb „powered by CineAlta” zapewni świetne doznania podczas oglądania filmów. Wyświetlany obraz jest przetwarzany przez procesor X1 dla urządzeń mobilnych. Wykorzystuje on technologię remasteringu HDR z telewizorów Bravia, poprawiającą kontrast, kolorystykę i wyrazistość obrazu wideo, również z serwisów streamingowych.

Obudowa Sony Xperii 5 II ma smukły kształt (68 mm szerokości i 8 mm grubości) jak inne modele z serii, ponadto jest pyło- i wodoszczelna zgodnie z normami IP65 i IP68. Smartfon po obu stronach pokryty został szkłem Gorilla Glass 6.

Wydajność i akumulator

Mocy w Sony Xperii 5 II na pewno nie zabraknie. Sercem smartfonu jest układ Snapdragon 865, który do pomocy otrzymał 8 GB pamięci RAM. Miejsca na dane użytkownika jest 128 lub 256 GB. Modem Snapdragon X55 zapewnia łączność 5G w zakresach do 6 GHz i pobieranie danych z prędkością ponad 1 Gbps.

Gracze docenią obsługę technologii Snapdragon Elite Gaming, a także możliwość podłączenia kontrolera DUALSHOCK od konsoli PlayStation 4.

Smartfon Xperia 5 II zasilany jest akumulatorem o pojemności 4000 mAh, który w ciągu 30 minut można naładować nawet do 50%

Aparaty i kamera

W smartfonie Sony Xperia 5 II znalazło się podobne połączenie trzech aparatów jak w modelu Xperia 1 II. Jednocześnie producent zastosował rozwiązania znane z aparatów Sony Alpha oraz optykę Zeiss z powłoką Zeiss T, tłumiącą odblaski. Trzy aparaty mają matryce o rozdzielczości 12 Mpix, różnią się obiektywami o ogniskowych 16 mm (szeroki kąt, f/2,2), 24 mm (główny aparat, f/1,7) i 70 mm (teleobiektyw, f/2,4). Przedni aparat ma natomiast 8 Mpix.

Producent zastosował w Xperii 5 II kilka rozważań, ułatwiających robienie zdjęć. Ciekawą funkcją jest system Real-time Eye AF, ustawiający ostrość na oko w czasie rzeczywistym, podczas fotografowania osób, ale i zwierząt. Działa nawet wtedy, gdy widoczne jest tylko jedno oko lub gdy fotografowany obiekt szybko się porusza.

Tryb zdjęć seryjnych pozwala na zapis obrazu z szybkością do 20 kl./s i wyznacza parametry autofokusu i ekspozycji 60 razy na sekundę.

Dostępny jest też tryb Photography Pro, znany już z modelu Xperia 1 II. Tryb ten umożliwia ręczny wybór wielu ustawień znanych z aparatów Sony Alpha: czułości ISO, czasu otwarcia migawki i poziomu EV. Zapewnia ponadto obsługę plików RAW.

Sony Xperia 5 II może zainteresować także filmowców. Tryb Cinematography Pro pozwala na nagrywanie wideo 4K HDR z szybkością 120 kl./s i późniejsze odtwarzanie nawet w 5-krotnie zwolnionym tempie (przy 24 kl./s). Ekspresję filmu można też zwiększyć, dokonując nagrania w proporcjach 21:9 przy 24/25/30/60 kl./s. Do wyboru jest osiem wstępnie zaprogramowanych ustawień wyglądu obrazu i służą one do zarządzania kolorem i nadawania scenom różnych klimatów filmowych.

Funkcje audio

Sony Xperia 5 II to również ciekawe możliwości dźwiękowe. Smartfon ma skierowane do przodu głośniki stereo, przetwornik 24-bit 192 kHz i wspiera standard Dolby Atmos zoptymalizowany pod kątem filmów we współpracy z Sony Pictures Entertainment. Sprzętowy dekoder 360 Reality Audio pozwoli z kolei cieszyć się muzyką w wysokiej jakości z serwisu Tidal. Nabywcy Xperii 5 II, którzy założą w nim nowe konto, otrzymają bezpłatnie trzymiesięczną subskrypcję Tidal Hi-Fi obejmującą dostęp do nagrań 360 Reality Audio. Producent nie zapomniał też o wyjściu audio 3,5 mm.

Poprawę jakości muzyki cyfrowej, również z serwisów streamingowych z muzyką i filmami, zapewnia technologia DSEE Ultimate. Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję, by w czasie rzeczywistym optymalizować pasmo częstotliwości i zakres dynamiczny. W rezultacie każdy utwór nabiera cech nagrania o wysokiej rozdzielczości.

Dostępność

Smartfon Xperia 5 II wejdzie do sprzedaży w wersji czarnej i niebieskiej. W dniu rynkowej premiery będzie pracował pod kontrolą systemu Android 10, ale później ma się pojawić aktualizacja do Androida 11. Sprzedaż telefonu rozpocznie się jesienią 2020 r, a cena ma wynosić około 4 tys. zł.

Źródło tekstu: Sony