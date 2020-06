Test Sony Xperia L4: smukła elegancja i skromne wnętrze

Smukły, minimalistyczny, elegancki – w czasach, gdy rynek smartfonów zdominowały konstrukcje określane potocznie jako „patelnie”, czyli telefony wielkie i nieporęczne, Sony Xperia L4 ma szansę zdobyć serca użytkowników stęsknionych za czymś oryginalnym i nieoczywistym. Xperia L4 to jeden z kilku wąskich telefonów w ofercie japońskiej firmy. Wyróżnia się w miarę przystępną ceną, a jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

Firma Sony zaprezentowała model Xperia L4 w lutym 2020 r, a od wiosny smartfon można kupić na polskim rynku. Cena 999 zł sugeruje średnią półkę, gdy jednak zajrzymy w specyfikację, okaże się, że to model, który należałoby zaliczyć do nieco niższej klasy, umieszczając na pograniczu low-endu. Czy firma Sony aż tak bardzo się ceni i winduje cenę tego modelu ze względu na markę, czy jednak coś w nim jest, co odróżni go od tanich telefonów z Chin? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie przystąpiłem do testów Xperii L4.

Sony Xperia L4 – specyfikacja

Wymiary 159 x 71 x 8,7 mm, masa 178 g

Ekran IPS o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości HD+ (720 x 1680, 21:9)

Układ MediaTek Helio P22 (MT6762), 4 × Cortex A53 2 GHz + 4 × Cortex A53 1,5 GHz, GPU PowerVR GE8320 650 MHz

3 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci eMMC 5.1

Obsługa karty microSDXC do 512 GB

Łączność LTE kat. 6 / kat 13, 300/150 Mbps

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 2,4 i 5 GHz

Bluetooth 5.0, NFC

USB 2.0 typu C

Lokalizacja GPS, GLONASS

Wyjście audio jack 3,5 mm

Potrójny aparat: główny 13 Mpix (f/2,0), szerokokątny 5 Mpix (f/2,2), czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4)

Nagrywanie wideo Full HD 30 kl./s

Aparat przedni: 8 MPix (f/2,0)

Akumulator 3580 mAh, szybkie ładowanie USB Power Delivery

Android 9

Cena w dniu premiery: 999 zł

Co w zestawie?

Zestaw nie zawiera zbyt wiele. Nie zawsze spotykanym dodatkiem w smartfonach z tej półki cenowej są słuchawki – tu takie się znalazły. Poza tym jednak otrzymujemy podstawowe wyposażenie. Poza smartfonem jest to ładowarka 7,5 W, kabelek USB, a także dokumentacja ze skróconą instrukcją.