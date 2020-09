Najlżejszy na świecie system aparatu pełnoklatkowego? Nowy korpus α7C oraz zmiennoogniskowy obiektyw Sony

Sony wprowadza korpus α7C oraz nowy zmiennoogniskowy obiektyw tworzące razem najmniejszy i najlżejszy na świecie system aparatu pełnoklatkowego. Zapowiedziano także wprowadzenie miniaturowej lampy błyskowej HVL-F28RM.

Nowy korpus, obiektyw i kampa błyskowa

Sony informuje, że powiększa swoją imponującą ofertę sprzętu fotograficznego o trzy nowe produkty

pełnoklatkowy korpus α7C (model ILCE-7C)

obiektyw zmiennoogniskowy FE 28–60 mm F4–5.6 (model SEL2860)

lampę błyskową HVL-F28RM.

Korpus α7C to najmniejszy i najlżejszy pełnoklatkowy korpus na świecie. Mimo swoich kompaktowych rozmiarów umożliwia nagrywanie filmów w 4K oraz jest wyposażony w wysokiej klasy system AF (autofokus). Połączony z nim zmiennoogniskowy obiektyw standardowy FE 28–60 mm F4–5.6 umożliwia stworzenie poręcznego systemu, zapewniającego pełen potencjał obrazu pełnoklatkowego. Z kolei trzeci produkt, czyli lampa błyskowa HVL-F28RM, dajenowe środki fotograficznej ekspresji, między innymi dzięki inteligentnemu sterowaniu światłem w powiązaniu z funkcją wykrywania twarzy przez aparat.

Pragniemy tworzyć najlepsze możliwe narzędzia spełniające potrzeby naszych klientów. Nowy korpus α7C i zmiennoogniskowy obiektyw FE 28–60 mm F4–5.6 łączą wiele najbardziej zaawansowanych technologii Sony w nowatorską konstrukcję będącą najmniejszym i najlżejszym na świecie zestawem pełnoklatkowego aparatu z obiektywem. Ich choć mieszczą się na dłoni, zapewniają cały potencjał pełnoklatkowego systemu, otwierając przed twórcami mnóstwo nowych możliwości.

- Yann Salmon Legagneur, dyrektor ds. marketingu produktu w dziale Digital Imaging Sony Europe.

Najważniejsze cechy α7C

Korpus α7C wyposażono w wykonany w technologii BSI, pełnoklatkowy (35 mm) przetwornik CMOS Exmor R o efektywnej rozdzielczości około 24,2 megapiksela oraz procesor obrazu BIONZ X. Urządzenie odznacza się wysoką czułością i rozdzielczością, szerokim, 15‑stopniowym zakresem dynamicznym i dużą szybkością przetwarzania obrazu. Dysponuje udoskonalonym, wbudowanym 5-osiowym systemem stabilizacji obrazu, zmodernizowanym modułem migawki i konstrukcją typu monocoque. Maksymalna czułość w standardowym zakresie wynosi ISO 51 200. Zakres ten można rozszerzyć do ISO 50–204 800, na przykład by robić zdjęcia w słabym oświetleniu. Aparat α7C obsługuje również 16-bitowe przetwarzanie i 14-bitowy format wyjściowy RAW. Oparty na sztucznej inteligencji system śledzenia w czasie rzeczywistym Real-time Tracking[xiii] automatycznie utrzymuje dokładną ostrość, gdy przycisk spustu migawki jest wciśnięty do połowy.

. Pojemny akumulator NP-FZ100 daje mu zapas energii na zrobienie 740 zdjęć z użyciem monitora LCD lub 680 zdjęć z użyciem wizjera. Wyposażenie korpusu α7C obejmuje szybki, pokrywający duży obszar, niezawodny system AF. Tworzą go 693 umieszczone w płaszczyźnie ogniskowej pola AF wykrywające fazę, które pokrywają około 93% kadru, oraz 425 pól AF wykrywających kontrast.

Nowy mechanizm migawki aparatu α7C i ulepszony system przetwarzania obrazu umożliwiają zdjęcia seryjne z szybkością do 10 kl./s, ze śledzeniem ostrości i ekspozycji. Zdjęcia seryjne można też wykonywać z szybkością do 8 kl./s, podglądając obraz na żywo w wizjerze lub na monitorze. Z kolei Indywidualny odczyt wszystkich pikseli pełnoklatkowej matrycy bez ich łączenia w grupy pozwala uzyskać ponad dwa razy więcejdanych, niż potrzeba do utrwalenia obrazu filmowego 4K (QFHD: 3840 x 2160). Aparat α7C pozwala automatycznie ustawiać ostrość na oko filmowanej osoby przy użyciu systemu Real-time Eye AF.

Najważniejsze cechy obiektywu FE 28–60 mm F4–5.6

FE 28–60 mm F4–5.6 to najmniejszy i najlżejszy na świecie zmiennoogniskowy obiektyw standardowy. Zapewnia wysoką rozdzielczość odwzorowania całego obrazu z pełnoklatkowej matrycy. Minimalna odległość od fotografowanego obiektu wynosi od 0,3 m (min. ogniskowa) do 0,45 m (maks. ogniskowa), co tworzy dobre warunki do zdjęć zbliżeniowych. Obiektyw powinien doskonale sprawdzić się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i przy nagrywaniu materiału do wideobloga z użyciem uchwytu lub gimbala. Ma 66,6 mm średnicy, 45 mm długości i 167 g wagi.W połączeniu z korpusem α7C nowy model tworzy najmniejszy i najlżejszy na świecie zestaw pełnoklatkowego aparatu z obiektywem. Jest odporny na pył i wilgoć, pozwala używać filtrów 40,5 mm.

Najważniejsze cechy lampy błyskowej HVL-F28RM

Miniaturowa lampa błyskowa HVL-F28RM w porównaniu z modelem HVL-F32M ma o 12% mniejszą objętość i o 7% mniejszą wagę. Jest zwarta i łatwa w użyciu, a dzięki swoim możliwościom i solidności spełni potrzeby zarówno zawodowych twórców treści, jak i zaawansowanych amatorów. Lampa ma liczbę przewodnią 28. Optymalizuje emisję światła i jest przystosowana do ciągłej pracy, dzięki czemu nie przeszkodzi użytkownikowi w realizacji sesji zdjęciowej. Bezprzewodowe łącze radiowe umożliwia między innymi sterowanie wieloma lampami. Nowością w tym modelu jest zaawansowana technologia sterowania mocą błysku w powiązaniu z funkcją wykrywania twarzy przez aparatv. Jeśli do przycisku własnego na aparacie została przypisana funkcja wyświetlania parametrów lampy, użytkownik może wybierać ustawienia, patrząc przez wizjer. Parametry lampy pojawiają się w tym samym języku co inne wskazania na aparacie.

Nowo opracowana metalowa podstawa stopki osłania także styki elektryczne i zwiększa odporność na uderzenia z każdego kierunku. W celu zwiększenia wytrzymałości stopka Multi Interface jest wykonana z metalu. Lampa HVL-F28RM ma odporną na pył i wilgoć konstrukcję. Zamontowanie i zamocowanie lampy na korpusie α7C, α7S III, α7R IV lub α9 II zwiększa poziom odporności na pył i wilgoć i pozwala używać urządzenia w trudnych warunkach pogodowych. Źródłem zasilania lampy HVL‑F28RM są dwie baterie alkaliczne LR6 (AA) lub akumulatory NiMH.

Dostępność nowych produktów Sony

miniaturowy korpus pełnoklatkowy α7C będzie dostępny od października 2020 r.

obiektyw zmiennoogniskowy FE 28–60 mm F4–5.6 trafi do sprzedaży na początku stycznia 2021 r.

lampa HVL-F28RM trafi do sprzedaży zimą.