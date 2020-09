PlayStation 5 oficjalnie - znamy polskie ceny

Sony oficjalnie zaprezentował swoją najnowszą konsolę. Nie trzeba było czekać długo, aż tajemnicą przestały być też oficjalne polskie ceny urządzenia.

Na temat nadchodzącej konsoli PlayStation 5 informowaliśmy na TELEPOLIS.PL bardzo często. Wystarczyło, że pojawiała się jakakolwiek ważna informacja dotycząca urządzenia. Teraz wreszcie japońska firma zaprezentowała konsolę oficjalnie. Polski oddział Sony wyjawił też polskie ceny swojego najnowszego produktu. Tańsza konsola PlayStation 5 Digital Edition będzie kosztować 1849 złotych, z kolei klasyczna wersja PlayStation 5 będzie wymagać wydawania 2299 złotych. W sklepach dostępne będą też rozmaite akcesoria. Za 70 euro kupić będzie można kontroler DualSense, natomiast za 100 euro bezprzewodowe słuchawki Pulse 3D. Ładowarka DualSense to z kolei wydatek 30 euro.

Niestety, to wcale nie koniec wydatków. Równie drogie będą same gry. Za tytuły takie jak Demon's Souls, Destruction All Stars czy Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition będzie trzeba zapłacić po 80 euro. Za dwadzieścia euro taniej da się kupić ostatnią produkcję bez dopisku Ultimate. Sony pochwalił się też, że na jego nową konsolę trafią takie gry jak popularny Fortnite, God of War 2 czy Final Fantasy XVI. Japończycy potwierdzili też, że gry znane z PlayStation 4 doczekają się kontynuacji na PlayStation 5. Zakup będzie konieczny, jeśli chcemy poznać dalsze losy ulubionych postaci. Sama konsola pojawi się u nas 19 listopada, jednak już teraz wystartowała przedsprzedaż.

!



