Sony planuje do końca 2020 roku dostarczyć na rynek 10 milionów konsol PlayStation 5

Japoński producent zwiększył dwukrotnie planowaną produkcję na ten rok. Powód? Zainteresowanie nową konsolą PlayStation jest większe, niż przypuszczano.

Sony planowało wprowadzenie na rynek 5-6 mln egzemplarzy konsoli i to nawet nie w tym roku, ale do marca 2021. Jak podaje Bloomberg, producent znacznie zwiększył zamówienia u partnerów w łańcuchu produkcyjnym, a ich ilość wskazuje na to, że jeszcze do końca tego roku na rynek trafi aż dziesięć milionów egzemplarzy konsoli PlayStation 5. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest nieustannie trwająca pandemia Covid-19, przez którą wzrosło globalne zainteresowanie grami oraz konsolami. Jednak Bloomberg zauważa, że plany planami, ale logistyka może stanowić nie lada wyzwanie. Dlaczego?

Otóż finalne etapy produkcji mają miejsce w Chinach, skąd gotowe konsole wysyłane są drogą morską do Ameryki Północnej oraz Europy. Dlatego w przypadku wyczerpania zapasów nowe dostawy szybciej trafią do USA i Kanady, a dopiero później do Europy, gdzie dodatkowo muszą pokonać kolejne setki kilometrów pomiędzy poszczególnymi krajami.

Przypomnę, że nie ma jeszcze daty oficjalnej premiery konsoli, ani też ceny sugerowanej przez producenta. Wiemy natomiast, że standardowa edycja będzie mieć napęd Blu-ray, którego zabraknie w wersji Digital Editon.

