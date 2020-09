Galaxy S20 FE 5G: strona Samsunga potwierdza specyfikację modelu Fan Edition

Samsung Galaxy S20 FE 5G to kolejny, flagowy smartfon koreańskiego producenta. Jego premiera została zaplanowana na 24 września, ale już teraz urządzenie „zadebiutowało” na nieujawnionej jeszcze oficjalnie stronie producenta.

Nowy Samsung Galaxy S20 FE 5G zostanie oficjalnie zaprezentowany na wydarzeniu o nazwie Galaxy Unpacked for Every Fan, które zaplanowane zostało na 23 września. Już wcześniej smartfon pojawiał się w przeciekach, zdradzających jego wygląd i specyfikację, teraz jednak w sieci pojawiła się kompletna kopia strony producenta, przygotowanej na premierę. Dotarł do niej Evan Blass, znany z wielu ciekawych przecieków.

Jak wynika z danych na stronie producenta, Samsung Galaxy S20 FE 5G wyposażony jest w ekran Super AMOLED Infinity-O o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu 120 Hz. Obudowa urządzenia jest pyło- i wodoszczelna zgodnie z normą IP68. Smartfon dostępny będzie w aż sześciu opalizujących kolorach: ciemnym niebieskim Cloud Navy, białym Cloud White, różowym Cloud Pink, czerwonym Cloud Red, niebiesko-zielonym Cloud Blue oraz złotym Cloud Gold.

Sercem smartfonu jest układ Snapdragon 865, który otrzyma do pomocy 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej na pliki. Można także dołożyć kartę pamięci microSD do 1 TB. Nie zabraknie modemu 5G. Strona nic nie wspomina o wariancie 4G z układem Exynos 990, ale z wcześniejszych przecieków wynika, że Samsung także i tym razem „uszczęśliwi” swoich wiernych użytkowników tą jednostką.

W okrągłym wycięciu ekranu znajduje się aparat do selfie 32 Mpix, z tyłu znalazł się potrójny moduł łączący aparaty 12 Mpix (główny), 12 Mpix (szerokokątny) i 8 Mpix (teleobiektyw, zoom optyczny 3x). Wśród funkcji aparatu znajdą się także: 30x Space Zoom, zaawansowany tryb nocny czy Super Steady.

Smartfon będzie pracował pod kontrolą Androida 10 z interfejsem One UI 2.0. Urządzenie obsługuje bezprzewodową łączność w trybie DeX Wireless, pozwoli także na bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Bateria ma pojemność 4500 mAh i będzie ją można szybko podładować ładowarką 25 W. W zestawie ma się jednak znaleźć ładowarka tylko 10 W.

