Black Weeks w Netii: szybszy Internet w niższej cenie

Czarny Piotęk w Netii rozciąga się na dwa czarne tygodnie. W ramach Black Weeks szybsze opcje Internetu światłowodowego solo lub z TV są dostępne w niższych cenach.

W ramach promocji „Szybszy Internet w niższej cenie”, obowiązującej od 20 listopada do 6 grudnia 2020 roku Netia oferuje niższe ceny szybszych opcji dostępu do Internetu w technologiach światłowodowych. Dzięki temu dostęp do Internetu z prędkością pobierania do 500 Mb/s kosztuje teraz 50 zł, a opcja do 1 Gb/s zaledwie 60 zł miesięcznie (w tym 3 miesiące na start gratis, cena z rabatami za e-fakturę i zgody marketingowe). Również za 50 zł miesięcznie dostępny jest pakiet Internet do 500 Mb/s z podstawową usługą telewizyjną z 78 kanałami (pakiet S).

Zestawy Internetu do 500 Mb/s z bogatszymi wariantami usług TV (100 kanałów – M, 182 kanały w L) kosztują odpowiednio 60 zł i 90 zł miesięcznie. Zakup zestawów z pakietami M i L, analogicznie jak w przypadku Internetu solo, premiowany jest trzymiesięcznym okresem bezpłatnego abonamentu na start. Usługa multiroom (kolejny dekoder z taką samą ofertą TV) kosztuje 10 zł miesięcznie.

Do usług dostępu do Internetu Netia dodaje kompleksową usługę cyberbezpieczeństwa, Bezpieczny Internet 2 (przez 2 miesiące za 0 zł, następnie 10 zł miesięcznie), z której można zrezygnować w trakcie umowy bez dodatkowych opłat.

Internet solo i każdy z zestawów z TV jest też dostępny w wariancie powiększonym o dostęp do serwisu muzycznego Tidal. Można też dokupić HBO GO, stały adres IP (pierwszy miesiąc gratis, potem odpowiednio 20 zł i 10 zł miesięcznie), a także nielimitowany telefon stacjonarny (połączenia krajowe, stacjonarne w UE, stacjonarne i mobilne z USA i Kanadą) za 10 zł miesięcznie.

W ramach pakietów dostępne są też usługi mobilne (Netia Mobile) w trzech wariantach i cenach od 20 do 50 zł miesięcznie. Już za 25 zł miesięcznie Netia oferuje abonamenty komórkowe z nielimitowanymi połączeniami głosowymi, SMS-ami, MMS-ami w Polsce i UE oraz pakietem 12 GB danych (2,25 GB w UE) z opcją „Internet bez końca”, w ramach której po wyczerpaniu pakietu danych Internet się nie kończy, a klient może nadal korzystać z sieci z prędkością do 1 Mb/s. Na przenoszących numer czeka bonus w postaci 3 miesięcy bez opłat.

Umowy są zawierane na okres 24 miesięcy. Opłata aktywacyjna dla usługi dostępu do Internetu wynosi 59 zł i obejmuje dzierżawę routera Wi-Fi. Aktywacja usługi telewizyjnej i udostępnienie multimedialnych dekoderów, to koszt łącznie 2 zł. Aktywacja każdej z usług telefonicznych (stacjonarnych i mobilnych) kosztuje 9 zł.

