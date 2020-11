Netia: Internet do 1 Gb/s bez zobowiązań, ale drożej, pakiety z TV na rok

Netia przygotowała nowe oferty szybkiego nielimitowanego dostępu do internetu, nawet do 1 Gb/s, bez zobowiązań oraz pakiety z TV z umową na rok. Abonamenty są o 10 zł miesięcznie wyższe niż w promocjach z 24-miesięcznym zobowiązaniem, co operator podkreśla jako zaletę.

W nowej ofercie z umową na czas nieokreślony miesięczny abonament za nielimitowany dostęp do internetu o prędkości do 300 Mb/s (lub innej, maksymalnej dla danej, nieświatłowodowej technologii dostępowej) kosztuje 60 zł miesięcznie (cena z rabatem za e-fakturę i zgody marketingowe). To 10 zł więcej niż wynosi abonament w promocji z umową na 24 miesiące (ale bez 3-miesięcznego okresu darmowego na start). Operator przekonuje, że to korzystne rozwiązanie.

W Netii rozumiemy, że w obecnych czasach wiele osób oczekuje większej elastyczności i krótszych umów na usługi niż 2 lata. Szybki, stabilny i nielimitowany dostęp do internetu jest natomiast niemal tak niezbędny w domu jak prąd czy bieżąca woda. Dlatego wdrożyliśmy nowe, bardzo proste i przystępne cenowo oferty bezterminowe na dostęp do internetu oraz 12-miesięczne umowy na pakiety z telewizją

– zachwala Piotr Rożalski, Kierownik Działu Rozwoju Oferty B2C w Netii.

Łącza w technologiach światłowodowych można przyspieszyć do 500 Mb/s (70 zł miesięcznie) lub nawet do 1 Gb/s (80 zł miesięcznie). Do każdej usługi dostępu do internetu Netia dodaje kompleksową usługę cyberbezpieczeństwa, Bezpieczny Internet 2 (przez 2 miesiące za 0 zł, następnie 10 zł miesięcznie), z której można zrezygnować w trakcie umowy bez dodatkowych opłat.

Do internetu można też dokupić HBO GO w cenie 20 zł miesięcznie (pierwszy miesiąc gratis), stały adres IP (10 zł miesięcznie), a także nielimitowany telefon stacjonarny (połączenia krajowe, stacjonarne w UE, stacjonarne i mobilne z USA i Kanadą) za 10 zł miesięcznie.

Abonament za pakiet internet z TV z umową na 12 miesięcy również kosztuje 10 zł miesięcznie więcej niż przy umowie na 2 lata, jednak klienci nie otrzymają wówczas dodatkowych bonusów tj. 3 miesiące na start gratis, które są dostępne w aktualnej promocji świątecznej. Przykładowo abonament za zestaw internet do 300 Mb/s i usługa TV ze 100 popularnymi kanałami (pakiet M) wynosi 70 zł miesięcznie. Z kolei zestaw z bogatszą ofertą TV (pakiet L ze 182 kanałami) kosztuje 100 zł miesięcznie.

Do internetu solo oraz pakietów z TV można dokupić usługi mobilne (Netia Mobile) z okresem zobowiązania analogicznym jak dla usług podstawowych.

Opłata aktywacyjna dla usługi dostępu do internetu wynosi 59 zł i obejmuje dzierżawę routera Wi-Fi, który pozwala na wykorzystanie, również bezprzewodowo, pełni możliwości wykupionej przez abonenta usługi internetowej. Aktywacja usługi telewizyjnej i udostępnienie multimedialnego dekodera Netia Player to koszt łącznie 2 zł. Aktywacja każdej z usług telefonicznych kosztuje 9 zł.

