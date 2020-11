Black Friday - skorzysta co trzeci Polak

Według najnowszych badań 1/3 Polaków skorzysta z okazji i promocji podczas Black Friday. Raport firmy ExpertSender pokazuje, co skłania do zakupów w tym czasie - i gdzie.

W tym roku Black Friday odbędzie się 28 listopada. Jako że większość sieci handlowych i sklepów jest zamknięta z powodu pandemii koronawirusa, dlatego większość zakupów odbędzie się prawdopodobnie online. Według raportu "Polacy i Black Friday" aż 61% osób odpowiedziało, że choć raz w życiu skorzystało z ofert dostępnych tego dnia, z czego 1/3 ankietowanych deklaruje, że robi to online. W 2020 roku 23% badanych jest pewne, że nie skorzysta z czarnopiątkowych okazji, a 46% jeszcze się waha. Pozostałe 31% będzie tego dnia robić zakupy.

Z raportu wypływają również inne, ciekawe wnioski. Niemal 78% badanych nie czeka na specjalne okazje - nie ma dla nich znaczenia, kiedy robią zakupy. Ilośc osób, które wyczekują takich okazji, to 22,4%. Prawie połowa z badanych osób twierdzi, że nie nastawia się na większe zakupy niż normalnie, a aż ⅓ jeszcze tego nie wie. Jednak jeśli robi się zakupy, przeważają sklepy stacjonarne. Podczas Black Friday nabywa w nich okazyjnie produkty 29% badanych, a online - 26%.

Zobacz: Black Friday 2020 - promocje bez kitu

A co skłania do zakupów online? 57% zadeklarowało, że będzie śledzić oferty, które otrzymają mailowo z okazji Black Friday. Jest to szansa dla sklepów na przekonanie osób, które deklarują, że jeszcze nie wiedzą, czy zrobią zakupy w tym roku. Ponad połowa ankietowanych (58%) twierdzi, że, oferty, które otrzymują, są atrakcyjne. Jednak najważniejsze są obniżki cenowe - tutaj aż 78,1% badanych zadeklarowało, że to najbardziej zachęcający do zakupów czynnik. Gratisy oraz darmowa dostawa to rzeczy, na które mniej zwraca się uwagę - są istotne dla odpowiednio 9,7% oraz 7,6% badanych.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Karolina Grabowska/Pexels, ROCKET SCIENCE

Źródło tekstu: ROCKET SCIENCE