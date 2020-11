Black Week w Play – 300 Mbps taniej, promocja na internet stacjonarny

Trwa Czarny Tydzień, czyli dni poprzedzające Czarny Piątek i z tej okazji operatorzy rozsupłują worki z promocjami. Jedni od razu wysypują wszystko, inni dawkują okazje powoli, by zainteresować klientów. Play zapowiedział na początek promocję na internet stacjonarny.

Play dość oszczędnie dawkuje informacje o swoich promocjach z okazji Czarnego Tygodnia i Piątku, ale jednocześnie operator sugeruje, że kolejne ma niespodzianki ma jeszcze w przygotowaniu. W pierwszej kolejności fioletowa sieć poinformowała o nowej opcji na internet stacjonarny udostępniany na infrastrukturze operatora Vectra. Teraz można wybrać następujący wariant:

300 Mbps ,

, Niższa cena – 40 zł miesięcznie po rabatach,

miesięcznie po rabatach, 3 miesiące abonamentu gratis ,

abonamentu , 0 zł za użyczenie sprzętu,

za użyczenie sprzętu, opłata za instalację 50 zł ,

, umowa na 24 miesiące.

Jak wylicza Play, efektywny miesięczny koszt internetu to zaledwie 37 zł, przy czym jest to średnia miesięczna opłata uwzględniająca 3 miesiące rabatu, opłatę instalacyjną i abonament miesięczny. Rabat to z kolei standardowe obniżki: 5 zł za wybór e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie. Oferta dostępna jest tylko do 2 grudnia w salonach oraz na play.pl.

Gdy Play starował z najnowszą odsłoną usług internetu stacjonarnego, wariant 300 Mbps oznaczał wydatek 60 zł miesięcznie, chociaż dla osób, które już korzystają z oferty sieci Play, przewidziana była także obniżka 15 zł, więc ten wariant kosztował 45 zł.

Decydując się na najnowszą ofertę w Black Week, klient otrzymuje router Wi-Fi obsługujący sieci o częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz, pozwalający na podłączenie do 20 urządzeń jednocześnie. Maksymalna prędkość 300 Mbps w promocyjnej ofercie odnosi się do pobierania danych, natomiast wysyłanie odbywa się z prędkością 40 Mbps.

Do tego można jeszcze dobrać ofertę telewizyjną Play Now TV Box za 10 zł miesięcznie, co pozwoli przez 3 miesiące korzystać bez opłat z HBO GO i przez 6 miesięcy z Amazon Prime Video.

Źródło tekstu: Play