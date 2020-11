Play prezentuje specjalną ofertę z okazji premiery gry Cyberpunk 2077. Startery, kurtki i inne gadżety

Zbliżająca się premiera Cyberpunka 2077 wywołuje coraz większe emocje wśród graczy, a do oczekiwania na to wydarzenie dołączają także producenci i operatorzy. Wśród nich Play, który już wcześniej zapowiadał, że z okazji premiery szykuje liczne niespodzianki dla swoich klientów. Teraz mogą oni zdobyć akcesoria z uniwersum gry.

Z okazji premiery gry Cyberpunk 2077 Play już wcześniej ogłosił konkurs, w którym można było wygrać... własny mural na jednej z warszawskich kamienic. Na tym jednak nie koniec – teraz Play przygotował kolejną niespodziankę i zapowiada następne.

Dla fanów Cyberpunka 2077 Play ma zestawy gadżetów, startery z wizerunkiem głównego bohatera, zniżki do sklepu CD PROJEKT RED GEAR oraz unikatowe kurtki dla wielbicieli brzmień zespołu SAMURAI. To wszystko dostępne będzie m.in. dla osób, które w najbliższym czasie zdecydują się na przeniesienie swojego numeru do Play.

Jak zdobyć gadżety Cyberpunk 2077 w Play?

Aby je zdobyć, wystarczy przenieść swój numer do Play i dobrać jeden z wybranych smartfonów 5G, np. Xiaomi Mi 10T 5G w ofercie PLAY L lub PLAY HOMEBOX.

Po podpisaniu umowy klienci otrzymają voucher uprawniający do odbioru gadżetów. Po wybraniu jednej z tych dwóch ofert każdy użytkownik może otrzymać specjalną smycz, przypinkę oraz kupon zniżkowy do sklepu CD PROJEKT RED GEAR.

To jednak nie wszystko – w taryfie PLAY L, dodatkowymi prezentami są: zestaw naklejek, cyberpunkowa koszulka oraz czapka z logiem SAMURAI, a w PLAY HOMEBOX kurtka bomberka z limitowanej edycji stworzonej specjalnie dla fanów tytułu. Jak przekonuje operator, nie ma pewności, czy kurtka w pełni zabezpiecza przed atakami gangów zamieszkujących Night City, ale na pewno dodaje +100 do stylu właścicielowi.

Kolejną propozycją dla fanów gry Cyberpunk 2077 jest specjalny starter z wizerunkiem głównego bohatera: V. Każdy starter zawiera kod z 20% zniżki do sklepu z cyberpunkowymi gadżetami oraz specjalne wlepki, a do tego oferuje 25 GB oraz nielimitowane rozmowy i SMS-y na 30 dni. Startery dostępne będą wyłącznie w salonach operatora.

Należy się jednak pospieszyć, ponieważ liczba zestawów z gadżetami oraz starterów jest limitowana.

Play przygotował więcej niespodzianek w związku ze współpracą z CD PROJEKT RED, o których będzie informował w niedalekiej przyszłości.

