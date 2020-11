Play: nowe taryfy dla firm z „nielimitowanym” internetem i 5G

Play ogłosił dzisiaj nową ofertę dla klientów biznesowych, obejmującą taryfy z „nielimitowanym” internetem, co w praktyce oznacza ograniczenia prędkości po wykorzystaniu określonego pakietu. W dwóch wariantach oferty fioletowa sieć proponuje dostęp do 5G.

Play wprowadził nowe oferty dla klientów biznesowych z internetem „bez limitu GB”, ale z lejkami. Na czym polegają zmiany w stosunku do dotychczasowych propozycji? Przede wszystkim operator uprościł swoją ofertę i wprowadził jej nową odsłonę w 3 wariantach:

S dla Firm

M dla Firm

L dla Firm

Jak się prezentują nowe taryfy i co w sobie zawierają?

Szczegóły przedstawia poniższa tabela. Jak zawsze w ofertach dla firm podane kwoty to ceny netto. Kwoty abonamentu uwzględniają rabat 10 zł netto za e-faktury i terminowych płatności oraz 5 zł netto z tytułu zgód marketingowych i na profilowanie.

S dla Firm M dla Firm L dla Firm połączenia, SMS-y i MMS-y nielimitowane nielimitowane nielimitowane internet w smartfonie bez limitu GB (15 GB z pełną prędkością) bez limitu GB (30 GB z pełną prędkością) bez limitu GB (70 GB z pełną prędkością) internet do biura bez limitu GB (200 GB z pełną prędkością) bez limitu GB (300 GB z pełną prędkością) rozmowy międzynarodowe do UE 250 minut wirtualna centralka ✔ Amazon Prime Video 6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy TIDAL 1 miesiąc 6 miesięcy 6 miesięcy cena po rabatach 45 zł 60 zł 80 zł



Po wykorzystaniu określonej liczby GB maksymalna prędkość wyniesie do 1 Mbps dla danych pobieranych oraz do 384 kbps dla danych wysyłanych.

Co jeszcze proponuje Play w nowej ofercie dla firm?

Do tego w wariantach M i L Play zapewnia dostęp do technologii 5G. W każdej z ofert można ponadto dobrać kolejne karty SIM do telefonu, a każda z nich oznacza wydatek 25 zł miesięcznie.

Operator wprowadza też specjalną promocję dla przenoszących numer – 2 karty do telefonu za 50 zł miesięcznie po rabatach w ofercie S dla Firm. W tym wariancie przynajmniej jeden z tych numerów musi zostać przeniesiony od innego operatora.

W nowej promocji Play proponuje także dodatkową kartę SIM z gigabajtami do biura. Jest ona dostępna w wariantach M za 65 zł oraz L za 85 zł. To 20 zł taniej miesięcznie niż w standardowej ofercie.

Oferta dostępna w salonach Play, na infolinii, na stronie internetowej dlafirm.play.pl oraz u Doradców Biznesowych. Dodatkowe szczegóły zawiera ulotka prezentująca informacje na temat nowej oferty Play dla firm.

