Akademia Team Play – nowy pomysł fioletowego operatora

Play otwiera nowy portal stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży. Operator planuje, że będzie to miejsce, w którym twórcy internetowi i eksperci będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, zachęcając młodych ludzi do „wspólnego odkrywania świata’ i rozwijania pasji. Pełny dostęp do zasobów Akademii zyskają tylko klienci Play.

Jak wyjaśnia Play, Akademia powstała, aby młodzież, poza zajęciami szkolnymi nabywała umiejętności i rozbudzała swe zainteresowania. Operator zaprosił wybranych twórców z Team Play, czyli youtuberów związanych z innymi akcjami operatora, aby w serii materiałów przybliżyli to, czym zajmują się na co dzień i w których są ekspertami. Jak zapewnia Play, ma to być miejsce bez hejtu czy ocen.

Akademia Team Play proponuje materiały w ośmiu kategoriach, a nad każdą z nich czuwają inni mentorzy – rozpoznawalni youtuberzy, który osobiście oraz w towarzystwie zaproszonych gości opowiedzą o tajnikach swojej pracy, zachęcając młodych ludzi do kreatywnego działania.

Oto te kategorie:

– influencerzy dzielą się swoim doświadczeniem i pokazują, jak na co dzień wygląda ich praca w mediach społecznościowych. Eksperci mają przekazać wiele informacji na temat relacji międzyludzkich nie tylko w świecie wirtualnym, ale również w bezpośrednich kontaktach z rówieśnikami w codziennej rzeczywistości. Mentorami tej kategorii są: Paulina Mikuła z kanału Mówiąc Inaczej oraz Człowiek Warga. Digital Skills – w tej kategorii eksperci przedstawią, jakie mechanizmy rządzą internetem oraz przekażą wiedzę i umiejętności przydatne w sieci. Mentorami kategorii są Gimper oraz Blowek.

– w tej kategorii eksperci przedstawią, jakie mechanizmy rządzą internetem oraz przekażą wiedzę i umiejętności przydatne w sieci. Mentorami kategorii są Gimper oraz Blowek. Fotografia – tu będzie można nauczyć się, jak robić zdjęcia i jak je edytować, żeby wzbudzić zachwyt. Mentorem kategorii jest Wujaszek Lifestyle.

– tu będzie można nauczyć się, jak robić zdjęcia i jak je edytować, żeby wzbudzić zachwyt. Mentorem kategorii jest Wujaszek Lifestyle. Beauty & Fashion – kategoria, w której młodzież dowie się, jak znaleźć własny styl i lepiej rozumieć siebie, a także np. jak dać ubraniom drugie życie. Mentorką kategorii jest Red Lipstick Monster.

– kategoria, w której młodzież dowie się, jak znaleźć własny styl i lepiej rozumieć siebie, a także np. jak dać ubraniom drugie życie. Mentorką kategorii jest Red Lipstick Monster. Gotowanie – tu młodzi ludzie posłuchają o smakach, składnikach i trikach kuchennych zawodowców. Mentorem kategorii jest Piotr Ogiński z kanału Kocham Gotować.

– tu młodzi ludzie posłuchają o smakach, składnikach i trikach kuchennych zawodowców. Mentorem kategorii jest Piotr Ogiński z kanału Kocham Gotować. Gaming – w tej kategorii można poznać świat gier i e-sportu przedstawiony przez doświadczonych graczy i twórców. Mentorami kategorii są Izak i Sitr0x.

– w tej kategorii można poznać świat gier i e-sportu przedstawiony przez doświadczonych graczy i twórców. Mentorami kategorii są Izak i Sitr0x. Film – gdzie młodzi dowiedzą się, jak uzyskać dobry kadr, połączyć nakręcone sceny w spójną historię i tworzyć filmy, które zaskoczą widza. Mentorem kategorii jest Martin Stankiewicz.

– gdzie młodzi dowiedzą się, jak uzyskać dobry kadr, połączyć nakręcone sceny w spójną historię i tworzyć filmy, które zaskoczą widza. Mentorem kategorii jest Martin Stankiewicz. Move Yourself. Ciało i umysł potrzebują ruchu – tutaj dzieci i młodzież znajdą pomysły na zadbanie o siebie i działanie bliżej natury każdego dnia. Mentorami kategorii są Zosia Zborowska-Wrona oraz Jcob.

Treści w Akademii Team Play są przeznaczone przede wszystkim dla osób w wieku 7-15 lat, jednak zaproszeni są zarówno młodsi, jak i starsi. Operator przekonuje, że każdy znajdzie tu coś interesującego dla siebie.

Aby uzyskać dostęp do Akademii, należy zalogować się, podając numer telefonu w sieci Play. Po zalogowaniu na wskazany numer użytkownik otrzyma SMS z linkiem weryfikacyjnym, po którego kliknięciu strona Akademii automatycznie się przeładuje z pełnym dostępem do całej zawartości.

Akademia Team Play dostępna jest pod adresem: akademiateamplay.pl.

Źródło tekstu: Play