Subskrypcje NaviExpert tańsze o 50% z okazji Black Friday

W Czarny Piątek, 27 listopada 2020 roku, roczne abonamenty NaviExpert będzie można kupić za pół ceny. Promocja będzie dostępna tylko w tym dniu.

Promocja skierowana jest do użytkowników systemów operacyjnych iOS oraz Android i obejmuje następujące abonamenty:

NaviExpert 1 rok Polska w cenie 49 zł (obniżka z 99zł),

(obniżka z 99zł), NaviExpert 1 rok Polska i Europa w cenie 74 zł (obniżka z 149 zł).

Z promocji można skorzystać tylko przez 24 h za pomocą aplikacji pobranej ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS). Dla osób korzystających z aplikacji pobranej ze strony getne.pl lub chcących podarować nawigację w prezencie, zakupu w promocyjnej cenie będzie można dokonać także w sklepie NaviExpert na Allegro.

NaviExpert to jedna z najpopularniejszych w Polsce nawigacji online na smartfony. Od 15 lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród kierowców i uznaniem ekspertów z branży. Co miesiąc z systemu korzysta ponad pół miliona płacących użytkowników. W tym roku NaviExpert po raz kolejny wygrał test nawigacji magazynu Auto Moto. Przeprowadzający go dziennikarze sprawdzali, jak popularne aplikacje nawigacyjne radzą sobie w trasie z informowaniem o kontrolach drogowych, limitach prędkości oraz omijaniem korków.

Źródło tekstu: NaviExpert