Black Week w Plusie to przecenione smartfony, tańszy światłowód i Tidal za darmo przez rok

Zbliżający się Black Friday to również dla operatora sieci Plus okazja do specjalnych promocji. Na przykład kupując Samsunga Galaxy S10+ można zaoszczędzić aż 1200 zł, a subskrypcję serwisu Tidal można mieć przez cały rok za darmo.

Samsung Galaxy S10+ taniej na plus.pl

W ramach trwającego Black Week Plus obniżył cenę smartfonu Samsung Galaxy S10+ o ponad 800 zł. Przy zakupie online tego modelu na plus.pl do 29 listopada tego roku klienci zapłacą 299 zł na start i 36 rat po 74 zł miesięcznie za sprzęt (przed promocją 97 zł/mies.), a wybierając wariant 24 rat będzie to kwota 110 zł miesięcznie (przed promocją 146 zł/mies.). W pierwszym przypadku oznacza to oszczędności w wysokości 828 zł, w drugim 864 zł. Smartfon dostępny jest zarówno w ofercie abonamentowej, jak też bez kosztów abonamentu. Do tego wybierając ten model Samsunga klienci mogą skorzystać równocześnie ze świątecznej promocji Plusa i otrzymać 400 zł zwrotu gotówki po zakupie urządzenia. W ten sposób łącznie można zaoszczędzić 1228 zł lub 1264 zł.

Smartfon z linii S10 został wyposażony został w wyświetlacz wykonany w technologii Dynamic AMOLED ze wsparciem dla technologii HDR 10+. Wyświetlacz ogranicza ilość emitowanego niebieskiego światła, zachowując przy tym oryginalne kolory filmów i obrazów. Smartfon wyposażono dwa przednie aparaty i trzy tylne z obiektywem szerokokątnym, dzięki któremu zdjęcia krajobrazów zyskują nową głębię. Stabilizacja obrazu pomoże zarejestrować wyraźne kadry, bez rozmycia i drgań. Samsung ma 128 GB pamięci masowej i 8 GB RAM-u. Pojemna bateria 4100 mAh z funkcją bezprzewodowego udostępniania energii między urządzeniami pozwala na wiele godzin pracy. Czujnik linii papilarnych w Galaxy S10+ wykorzystuje fale ultradźwiękowe do stworzenia trójwymiarowej mapy opuszka palca, która jest znacznie bardziej szczegółowa od obrazu z czytników optycznych.

600 zł zwrotu gotówki przy zakupie LG Velvet

LG Velvet dostępny jest w Plusie w ofercie abonamentowej na przykład za 199 zł na start i 36 rat po 63 zł za sprzęt oraz 50 zł miesięcznie za abonament z 12 GB i nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami lub bez kosztów abonamentu. Z okazji Black Friday wszyscy, którzy zdecydują się na zakup LG Velvet do 5 grudnia tego roku w sklepie internetowym Plusa i zarejestrują swój zakup na stronie promocyjnej, otrzymają zwrot gotówki w formie czeku BLIK w wysokości 600 zł.

LG Velvet został wyposażony w ekran P-OLED o przekątnej 6,8 cala i proporcjach 20,5:9, który pozwala na oglądanie filmów w oryginalnej wersji. Smartfon ma zestaw trzech aparatów z tyłu (48 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix) oraz pojedynczy przedni aparat (16 Mpix). Czujnik głównego aparatu zmniejsza ilość szumu i zapewnia wyjątkowo szczegółowy obraz. Dzięki technologii łączenia pikseli pozwala robić jaśniejsze i wyraźniejsze zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Funkcja Voice Bokeh oddziela głos od szumu tła, pozwalając kontrolować, co słychać w nagrywanym materiale. Technologia AI Sound rozpoznaje słuchany rodzaj muzyki i dobiera idealne ustawienia. Wiadomości są wyraźniejsze, muzyka bogatsza, a filmy brzmią bardziej realistycznie. Smartfon został wyposażony w 128 GB pamięci masowej i 6 GB RAM-u. Akumulator o pojemności 4300 mAh zapewnia energię na cały dzień pracy.

Plus Światłowód jeszcze taniej

Z okazji Black Week każdy, kto od 20 listopada do 6 grudnia tego roku wybierze ofertę Plus Światłowód, będzie płacił mniej za Internet. Klienci zapłacą 50 zł (zamiast 60 zł) za dostęp do sieci z prędkością do 500 Mb/s, a za Internet z prędkością do 1 Gb/s – 60 zł (zamiast 70 zł). Ceny uwzględniają rabat za e-fakturę – 10 zł/mies. Ponadto, pierwsze trzy miesiące korzystania z usługi Plus Światłowód są darmowe. Użytkownicy otrzymują także dodatkową kartę SIM dla usługi mobilnego Internetu LTE Plus Advanced z pakietem 5 GB za 0 zł. Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie promocji.

Tidal przez 12 miesięcy za darmo

Wszyscy klienci abonamentowi Plusa i Plusha, którzy aktywują usługę Tidal do końca listopada 2020 roku, otrzymują darmowy dostęp do serwisu muzycznego na 12 miesięcy. Dodatkowo, użytkownicy mogą skorzystać z darmowej transmisji danych w aplikacji Tidal do końca 2020 roku. By skorzystać z promocji, należy wysłać wiadomość SMS o treści MUZYKA na darmowy numer 80016. Po 12 miesiącach usługa zostanie wyłączona. Szczegóły w regulaminach:

