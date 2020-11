Black Week: Play Now TV z HBO GO w prezencie na rok

Play ma kolejną promocję na Black Week. Kupując w tym czasie Play Now TV BOX można liczyć na dodatkowy bonus w postaci kanałów telewizyjnych HBO, HBO2 i HBO3 oraz biblioteki HBO GO w prezencie na cały rok.

Promocja jest dostępna zarówno w podstawowej wersji usługi (z pakietem podstawowym, już od 10 zł miesięcznie), a także w wersji rozszerzonej, w której poza pakietem podstawowym zyskuje się dostęp do jeszcze 4: EXTRA, KIDS, SPORT oraz NEWS już od 35 zł miesięcznie.

Promocję HBO GO na 12 miesięcy w prezencie można aktywować tylko w momencie zakupu, a po okresie promocyjnym zrezygnować z dostępu do serwisu lub dalej korzystać za 20 zł/mies. To dobra okazja, aby nadrobić serialowe i filmowe zaległości. Wśród najnowszych hitów, które pojawiły się na platformie HBO GO, znajdziemy serial twórcy „Wielkich kłamstewek” – “Od nowa” z Nicole Kidman i Hugh Grantem, niekwestionowany hit „Joker” Todda Philipsa, czy produkcje fantasy, takie jak „Mroczne Materie II”, oraz „Wychowane przez wilki” znanego producenta Ridleya Scotta. Co więcej, w grudniu pojawią się kolejne premiery: seriale „Normalni ludzie”, „Cztery wesela i pogrzeb” a także kolejne sezony znanych i popularnych tytułów, takich jak „Euforia” i „Hiszpańska księżniczka”. Oprócz tego zadebiutują nowe propozycje kinowe, takie jak komedia „Na noże” czy wojenny film akcji „Midway”.

Podsumowując: już od 10 zł miesięcznie otrzymamy:

możliwość korzystania z Play Now TV BOX: obsługa 4K i HDR, platforma Android TV i możliwość pobierania aplikacji i gier ze sklepu Google Play, pilot z wyszukiwaniem głosowym, szybki dostęp do YouTube, Netflix, Amazon Prime Video czy HBO GO, możliwość wypożyczania filmów już od 4 zł miesięcznie, możliwość nagrywania treści i dostępu do nich nawet przez 180 dni,

pakiet podstawowy, a w nim ponad 40 kanałów tematycznych, wśród nich są: TVP1, TVP2, TVN, Polsat, TV4, Comedy Central, History, TV Puls, PULS 2, National Geographic, National Geographic Wild, Fox, Fox Comedy, Disney Channel, Disney XD, Eleven Sports 3, Eleven Sports 4,

12 miesięcy dostępu do pakietu HBO GO: kanały HBO, HBO2, HBO3, dostęp do biblioteki HBO GO – zarówno przez aplikację Play Now, jak i przez HBO GO,

6 miesięcy dostępu do Amazon Prime Video, filmy i seriale oryginalne Amazon, dostępność materiałów także z polskim audio lub polskimi napisami.



Promocja obowiązuje do odwołania i dostępna jest tylko przy zakupie pod tym adresem.

Źródło tekstu: Play