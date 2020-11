Cyber Monday w Orange: można zaoszczędzić 888 zł

Orange nie poprzestał na kilkudniowej akcji Black Friday, ale też zapowiada kolejne obniżki – na Cyber Monday. Ponownie do oferty trafiły smartfony, które można kupić z rozmaitymi rabatami, nawet do 888 zł.

Ogłoszona trzy dni temu akcja Black Friday wciąż trwa – obowiązuje do 30 listopada 2020 r. Równolegle operator wprowadził zniżki w Orange VOD, usłudze na dekoderach Telewizji Orange i w aplikacji Orange TV Go. Z okazji Czarnego Piątku Pomarańczowi przecenili o 50% aż 60 filmów, również do 30 listopada. Wśród nich znalazły się takie kinowe hity jak: „Balde Runner 2049”, „Baby Driver”, „Angry Birds Film”, „Hotel Transylwania 2”, „Tully”, „Vox Lux” czy „Podatek od miłości”. Na tym jednak nie koniec i dziś Orange ogłasza kolejne promocje, z okazji Cyber Monday.

Cyber Monday w Orange

Cyber Monday w Orange trwa od 27 do 30 listopada. W tym czasie zakupić można smartfony w okazyjnej cenie, nawet do 888 zł taniej, a także skorzystać z opcji darmowej dostawy zamawiając przez internet lub poprzez infolinię.

Obniżki obowiązują w Planach Mobilnych i Orange Love – dla nowych użytkowników i tych, którzy przedłużą swoją umowę, a także w ofercie bez abonamentu.

Telefony objęte promocją internetową to:

Huawei P40 lite 5G,

iPhone11 128GB,

iPhone 11 Pro 64GB,

Motorola moto g 5G plus,

OPPO Reno4 Pro 5G,

Samsung Galaxy A71,

Samsung Galaxy S10+ 1TB,

Samsung Galaxy Z Flip 5G,

Sony Xperia 10 II.

W promocji na Cyber Monday można znaleźć też inne urządzenia, np. przecenione głośniki multiroom Denon Home 150 i 250 czy zestaw kamer Security Smart Home, dostępne w obniżonej cenie w ofercie bez abonamentu.

W przypadku chęci zakupu wspomnianych iPhonów operator zaprasza do salonów sprzedaży. Inne zakupy można zrealizować na stronie https://www.orange.pl/lp/cyber-monday.

