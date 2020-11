Mikołajkowa promocja w Orange na kartę

Trwa Czarny Piątek, ale przed nami są też inne promocyjne okazje. Już za kilka dni Mikołajki - z tej okazji Orange przygotował ofertę dla użytkowników ofert na kartę.

Mikołajkowa promocja w Orange trwa potrwa od 27 listopada do 6 grudnia 2020 roku (do godziny 23:00) i będzie dostępna dla użytkowników korzystających z taryf Orange YES, Orange POP, Orange Free na kartę oraz abonentów oferty Zetafon. Oferta polega na możliwości aktywacji usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 5GB” z opłatą 0 zł.

Aby skorzystać z promocji, należy w trakcie jej trwania wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści MIKOLAJKI pod numer 364. Włączenie promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu przesłania SMS-a, a potwierdzeniem tego faktu będzie SMS zwrotny. Promocyjna usługa będzie aktywna na danym numerze przez 5 pełnych dni (do godziny 23:59). W ramach transmisji danych w roamingu w Strefie 1 udostępniony jest pakiet o wielkości 0,53 GB.

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie.

Źródło tekstu: Orange