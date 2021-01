5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 38

Google Play to prawdziwa kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych, starannie wykonanych aplikacji bywa trudne. Stąd pomysł, by podzielić się z Wami naszymi znaleziskami – liczymy też na wasze opinie i propozycje.

AZ Screen Recorder – nagrywanie ekranu w pełnej rozdzielczości ekranu bez znaku wodnego

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Niedawno w mojej pracy zaistniała potrzeba nagrywania ekranu telefonu w pełnej rozdzielczości i bez znaku wodnego. Gdybym miała pewność, że będę to robić częściej, zapewne zainwestowałabym w jakąś płatną aplikację. Na razie jednak mówimy o jednym filmie. Odpowiedzią jest AZ Screen Recorder. To jedna z niewielu (a może jedyna?) aplikacja w Google Play, która spełnia moje oczekiwania: nagrywa pełną rozdzielczość, niczego nie dodaje od siebie i pozwala wymusić orientację nagrania, także inną niż aktualna orientacja ekranu.

Sterowanie nagrywaniem również jest bardzo wygodne. Po uruchomieniu aplikacji pojawia się pływający przycisk, który można umieścić w dogodnej pozycji. Z niego można uruchomić nagrywanie, przejść do ustawień i przejrzeć bibliotekę nagrań. Co ciekawe, można też nagrywać w zwolnionym tempie oraz wybrać źródło dźwięku (z mikrofonu lub wewnętrzne, np. muzyka z gry). Ponadto można dodać obraz z frontowej kamery, własne logo, jest nawet „pędzel” do rysowania po ekranie w czasie nagrywania. Sterowanie nagrywaniem odbywa się z obszaru powiadomień. Jest tu też możliwość prowadzenia transmisji na żywo na Facebooku i YouTube.

Zaszczepieni – aplikacja Ministerstwa Zdrowia robi nie to, co myślisz

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Niedawno informowałam, że osoby zaszczepione na COVID-19 będą miały możliwość importu cyfrowego zaświadczenia o tym fakcie do aplikacji mobilnych, w tym do mObywatel. Ministerstwo Zdrowia tymczasem wydało specjalną aplikację Zaszczepieni, która… służy do czegoś innego. Rzeczywiście nazwa może być myląca.

To nie jest aplikacja do przechowywania kodu QR, otrzymanego po przyjęciu drugiej szczęści szczepionki. To aplikacja dla „drugiej strony”, czyli osób chcących potwierdzić, że ktoś został zaszczepiony. Została zaprojektowana z myślą o pracownikach służby zdrowia i służy do odczytywania zaszyfrowanych danych z kodów na świadectwach (tak, kodów nie da się odszyfrować zwykłym czytnikiem, potrzebna jest aplikacja z odpowiednim kluczem). Trwają też prace na poziomie Unii Europejskiej nad wprowadzeniem rozwiązania międzynarodowego, ale na razie aplikacja Zaszczepieni ma sens tylko w Polsce.

Walkr – idź w Kosmos!

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Walkr to nietypowy krokomierz. Zamiast dawać Ci nic niewarte odznaki za przejście tylu i tylu kroków, Walkr zabierze Cię na wycieczkę do odległej galaktyki. Zasada jest prosta – Twoje kroki są przeliczane na odległość pokonaną przez rakietę zbudowaną przez 11-letniego geniusza. W swojej podróży możesz odkryć ponad 50 prześlicznych planet, spotkać mnóstwo interesujących stworzeń i generalnie dobrze się bawić. To znacznie lepsza motywacja do chodzenia niż jakieś nudne pucharki, nie sądzisz?

Chess Universe – spróbuj, jeśli po „Gambicie Królowej” masz ochotę na trochę szachów

Cena: 0 zł, zawiera reklamy. Pobierz z Google Play

W 33. części cyklu polecałam aplikację do nauki gry w szachy, wydaną przez portal Chess.com. Jeśli już trochę „ogarniasz” królewską grę, spróbuj swoich sił w grze online lub offline. Nie będę jednak proponować kolejnej superpoważnej wersji gry w szachy z listą ruchów i figurami udającymi marmur.

Chess Universe to takie szachy na wesoło. Oprawa graficzna jest utrzymana w klimatach zabawnego fantasy. w miarę grania możesz zbierać różne akcesoria dla swojego awatara i zdobyć pupila… albo kilku. Poza tym można oczywiście zagrać ze znajomymi, rozwiązywać codzienne zagadki, zagrać z SI na jednym z 7 poziomów trudności, a także odwiedzić legendarne Królestwo Fischera i nauczyć się czegoś nowego.

Accumulator PDF Creator – łatwe tworzenie dokumentów PDF

Cena: 81,99 zł, za darmo do 4 lutego. Pobierz z Google Play

Accumulator PDF Creator to aplikacja do tworzenia i konwertowania plików do i z formatu PDF na telefonie. Myślę, że twórcy trochę zawyżają jej wartość w Google Play, bo jej interfejs zostawia sporo do życzenia. Jednak aktualnie jest dostępna za darmo, a to uczciwa cena, nawet gdyby miała znacznie mniejsze możliwości. Accumulator PDF Creator można wykorzystać do pracy z dokumetnami PDF i z grafiką, nie ma jedynie żadnego systemu OCR (maszynowe rozpoznawanie tekstu na obrazkach).

Accumulator PDF creator pozwala stworzyć PDF zawierający sam tekst (do dyspozycji jest wtedy tylko prosty edytor tekstu) albo bardziej rozbudowany, z ilustracjami i innymi elementami (wtedy dostępny jest wizualny edytor strony). Oczywiście można też stworzyć jeden plik PDF z kilku zdjęć, na przykład stron książki albo dłuższego dokumentu. Ponadto są tu narzędzia do zmniejszania, kadrowania i kompresowania grafik oraz do łączenia, dzielenie i kompresowania plików PDF. Można też wydobyć obrazki z dokumentu.

Ciekawostka: aplikacja pozwala też konwertować filmy do dokumentów PDF (co nowa strona jest tworzona raz na kilka klatek) lub serii obrazków. Efektem ubocznym jest możliwość nagrywania zawartości ekranu telefonu. To chyba ostatnia funkcja, jakiej bym się spodziewała po aplikacji do tworzenia PDF-ów.

Źródło tekstu: wł.