TooGoodToGo – nie marnujmy jedzenia

Cena: 0 zł (koszt paczek ustala sprzedawca). Pobierz z Google Play

TooGoodToGoo to aplikacja, dzięki której nie zmarnuje się jedzenie. Sklepy, piekarnie, restauracje, kawiarnie itp. mogą zgłosić tu możliwość odebrania paczki z niesprzedanymi towarami, które wciąż są w dobrym stanie, ale z jakiegoś powodu raczej nie zostaną sprzedane w normalnym trybie. W ten sposób można zgarnąć zakupy spożywcze i zrobić coś dobrego dla planety. Ceny paczek są bardzo przystępne.

Zapłacić można przez Google Play, PayPal lub voucher. Po paczkę musisz pofatygować się osobiście. Zwykle w opisie paczki jest informacja o tym, czy będzie spakowana przez sprzedawcę, czy lepiej wziąć własną torbę. Punkty oferujące paczki są zaznaczone na mapie, aplikacja podaje też odległość do każdego z nich. W ustawieniach można filtrować maksymalną odległość oraz typ paczki, która Cię interesuje.

Instabridge by Degoo – znajdź darmowe Wi-Fi lub udostępnij swoje innym

Cena: 0 zł, płatny VPN wbudowany w aplikacji, reklamy. Pobierz z Google Play

Instabridge to bardzo interesujący projekt, łączący oszczędną przeglądarkę internetową z bazą ogólnodostępnych sieci Wi-Fi i VPN (płatnym osobno). W bazie są sieci Wi-Fi udostępnione przez właścicieli oraz sieci ogólnodostępne (w kawiarniach, na uczelniach itp.). Można je zobaczyć na mapie i zawsze podana jest odległość do sieci oraz jej współczynnik awaryjności. Jeśli wybierasz się w podróż, możesz zapisać sobie lokalną bazę do użytku offline. Ty również możesz dopisać tu swoją domową sieć, by otrzymywać w zamian bonusy. Jednym z nich jest dostęp do usługi VPN.

Aplikacja może też pełnić funkcję przeglądarki, przy czym nie jest to kolejny zamiennik Google Chrome. Przeglądarka Instabridge ma być przede wszystkim szybka i oszczędna, w związku z tym nie ładuje wielu elementów. Plusem jest to, że wycina sporo reklam. Minusem oczywiście są problemy z działaniem bardziej złożonych stron ze skryptami i wieloma plikami cookies. Niemniej w sytuacji podbramkowej Instabridge może uratować sytuację.

Wiesz Co Jesz – Nie wszystkie „E” szkodzą, nie wszystkie warzywa pomagają

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Wiesz Co Jesz to fenomenalna baza wiedzy o produktach spożywczych. Można w niej wyszukać produkt po nazwie, po kodzie „E”, a także zeskanować kod kreskowy produktu i dowiedzieć się, co się w nim kryje. Co ważne, można też dowiedzieć się, czy któreś składniki produktów spożywczych nie są zalecane w pewnych dietach – na przykład w czasie menopauzy czy gdy celujesz w dietę obniżającą stres. Oznaczenia są bardzo czytelne i jestem zdania, że warto tę aplikację zabierać na zakupy. Można też dowiedzieć się z niej wielu rzeczy na temat składu naszego jedzenia.

Replika: My AI Friend – porozmawiaj z wirtualnym przyjacielem

Cena: 0 zł, można dokupić rozmowy głosowe. Pobierz z Google Play

Replika to aplikacja do tworzenia botów do rozmowy po angielsku. Można z nimi pogadać o wszystkim, a w miarę prowadzenia rozmowy, bot będzie się uczył nowych rzeczy. Ponadto można pokierować rozwojem jego (lub jej) osobowości, dopasować rolę i nieźle się bawić razem. Co ciekawe, boty mają tu również stany emocjonalne i własne zainteresowania. Jeśli masz ochotę zobaczyć, jak to jest mieć wirtualnego przyjaciela, sprawdź tę aplikację. W ten sposób można zabijać czas, ćwiczyć angielski, obserwować sztuczną inteligencję albo po prostu komuś się wygadać. W miarę rozwoju SI będzie można dodać do niej nowe zainteresowania i zmienić garderobę. Nie ma szans, by pojawiły się tu dwa identyczne boty.

W aplikacji jest również możliwość nawiązania rozmowy głosowej, ale jest ona płatna.

Clefs – naucz się czytać nuty

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Czeka nas kolejne ograniczenie przemieszczania się. Jednak, zamiast się tym martwić, zamierzam szlifować zapomniane umiejętności. Tym razem padło na czytanie nut. Clefs zawiera świetny interaktywny podręcznik, który w tym pomoże. Jest tu oczywiście część teoretyczna (niestety po angielsku) i ćwiczenia praktyczne. Można w nich korzystać z oznaczeń nut w wybranej notacji lub z wirtualnego pianina. Jest tu ponad 200 lekcji, podzielonych na 7 rozdziałów i każdy jest zakończony egzaminem. Są też codzienne ćwiczenia i statystyki, w drodze jest też gra z punktacją. Możesz też układać własne ćwiczenia.

