Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 100 zł!

Przygotowaliśmy kolejne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować zupełnie za darmo. Raz dodaną do biblioteki w Google Play grę będziesz mieć już na zawsze. Tym razem zaoszczędzić można ponad 100 zł.

Memorize: Learn German Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play (do )

Memorize to kolekcja aplikacji wspomagających naukę języków obcych. Tym razem autorzy przecenili wersję aplikacji, pomagającej nauczyć się słów w języku niemieckim. W aplikacji znajduje się ponad 5 tysięcy przydatnych słówek, w tym nazwy jedzenia, części ciała, uczuć, miejsc, członków rodziny, a także związane z hobby, liczby, kolory i tym podobne, które mogą przydać się na co dzień. Memorize uczy z użyciem klasycznych fiszek, przy czym sztuczna inteligencja dobiera słówka tak, by lepiej ćwiczyć te, które sprawiają Ci problemy.

Traffix

Normalna cena: 5,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Trafiix to minimalistyczna gra, której celem jest uporządkowanie ruchu drogowego sieciach autostrad, wzorowanych na największych miastach świata. Celem gracza jest umieszczanie i przełączanie sygnalizacji świetlnej tak, by nie doszło do korków. Trzeba mieć zarówno refleks, jak i orientować się w działaniu całej sieci dróg.

Railways

Normalna cena: 5,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Railways to gra tych samych autorów co Traffix i także chodzi w niej o transport. No i jest równie ładna. W Railways trzeba tak budować linie kolejowe i prowadzić pociągi, by wszyscy pasażerowie dojechali na miejsce. Tu jednak liczy się cierpliwość. Warto dodać, że przy projektowaniu poziomów brali udział prawdziwi pracownicy kolei.

Package Inc.

Normalna cena: 5,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

I jeszcze jedna gra tych samych autorów. Package Inc. to prześliczny symulator firmy logistycznej. Dookoła rośnie miasto, a gracz musi za tym rozwojem nadążyć i zaprojektować optymalną sieć logistyczną. Liczy się szybkość, pojemność magazynów i oczywiście reagowanie na zmienne potrzeby rynku.

Portal Dogs

Normalna cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Portal Dogs to platformówka-łamigłówka, w której król psów musi przeprowadzić całe stado przez świat portali. Jest jeden haczyk – wszystkie psy ruszają się jednocześnie, gdy zostaną już obudzone, trzeba więc przejść przez planszę odpowiednią drogą. Gra ma ponad 50 poziomów.

Hex Live Wallpaper 2021 (pro)

Normalna cena: 9,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Hex Live Wallpaper to interesująca animowana tapeta, wyświetlająca animowane sześciokąty. Opcji konfiguracji jest mnóstwo. Można dobrać kolory, wielkość sześciokątów, kierunek animacji i prędkość. Co ważne, można również ograniczyć liczbę klatek na sekundę animacji, by oszczędzać baterię telefonu.

Archery Master Man-3D

Normalna cena: 6,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Archery Master Man-3D to symulator strzelania z łuku w trójwymiarowym otoczeniu. W zasadzie nie ma tu żadnego haczyka – trzeba po prostu celnie strzelać.

Manor

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Manor to interesująca platformówka–łamigłówka z interesującą rozgrywką i interesującym klimatem. Główny bohater musi przemierzyć nawiedzoną willę – stąd tytuł gry. Każde z pomieszczeń stanowi odmienne wyzwanie, a im dalej, tym trudniejsze są plansze. Niektóre rozwiązania wymagają nieszablonowego myślenia. Gracz ma 10 żyć i musi ukraść 30 diamentów z różnych części willi, a przy okazji nie dać się złapać. Warto dodać, że grę stworzyła jedna osoba.

Seven Mysteries

Normalna cena: 13,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Seven Mysteries to gra jRPG, czyli japońska gra RPG. Jej fabuła została utrzymana w klimacie horroru z elementami nadprzyrodzonymi. Uczniowie szkoły w małym miasteczku odkrywają pewną tajemnicę i wspólnie starają się rozwiązać zagadkę – dlaczego los wrzucił właśnie ich w wir wydarzeń? Gra nie wymaga połączenia z internetem. Polecamy fanom „Chrono Triggera”, „Final Fantasy” i podobnych tytułów.

