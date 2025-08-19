Bezpieczeństwo

Robisz to na Facebooku? Pomagasz przestępcom

Udostępniasz dalej wzruszające posty w mediach społecznościowych? Właśnie dałeś się nabrać i pomagasz oszustom.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Robisz to na Facebooku? Pomagasz przestępcom

Często w mediach społecznościowych można trafić na wzruszające posty. A to ktoś potrzebuje pomoc, a to doszło do jakiejś tragedii lub chore zwierzę szuka szczęśliwego domu. Chociaż wiele z nich opisuje prawdę, to niestety niektóre są sposobem na oszustwo. Podając je dalej, tylko pomagamy przestępcom, o czym przestrzega NASK.

Dalsza część tekstu pod wideo

Takich postów nie podawaj dalej

NASK opisuje przykład jednego z postów w mediach społecznościowych, który w ostatnim czasie zyskał duże zasięgi, a okazał się oszustwem. W nim przestępcy opisują historię 16-letniego pieska o imieniu Pepper. Jego właścicielka zmarła i teraz wnuk szuka dla zwierzaka nowego domu. Ostatecznie historia kończy się szczęśliwie. Wiele osób polubiło, skomentowało i podało post dalej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon DOOGEE S51 4/64GB 6" Pomarańczowy
Smartfon DOOGEE S51 4/64GB 6" Pomarańczowy
-50 zł
599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 549.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-A366
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-A366
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Smartfon VIVO V50 Lite 5G 8/256GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon VIVO V50 Lite 5G 8/256GB 6.77" 120Hz Czarny
0 zł
1199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199.99 zł
Advertisement

Gdy post osiągnął odpowiedni zasięg, jego treść została podmieniona. W niej pojawił się religijny apel z linkiem phishingowym, czyli prowadzącym do fałszywej strony internetowej, która ma na celu wykraść nasze dane logowania np. do mediów społecznościowych lub wyłudzić pieniądze, np. za pomocą oszukanej zbiórki na cele charytatywne.

Ten przypadek dobrze ilustruje, jak łatwo wykorzystywać naszą empatię i wiarę w ludzi. Ludzie, którzy udostępnili taki post w dobrej wierze, często nie mają świadomości, że stali się elementem większego schematu.

komentuje dr Ewelina Bartuzi-Trokielewicz, kierująca Zakładem Analiz Audiowizualnych i Systemów Biometrycznych w NASK
Robisz to na Facebooku? Pomagasz przestępcom

Niestety, nie jest to jednorazowy przypadek. W ostatnim czasie takich treści przybywa. Początkowo są wzruszające, grają na naszych emocjach, aby uzyskać jak największy zasięg. Po czasie stają się częścią propagandy i oszustwa.

Wzruszające opowieści są ważne. Pokazują, że ludzie wciąż potrafią kochać, troszczyć się i walczyć o dobro. Ale pomaganie wymaga czujności. Tym bardziej, gdy w grę wchodzi nasza wrażliwość i dobre intencje. W świecie, w którym każdy może stworzyć viralowy wpis w kilka minut, warto przeczytać go dwa razy. Raz sercem. A drugi raz – z głową. Empatia to siła. Krytyczne myślenie – tarcza.

uprzedza NASK.

Zobacz: Możesz stracić zasiłek, będąc na L4. ZUS robi kontrole

Image
telepolis
Facebook nask NASK ostrzega Facebook fałszywe reklamy oszustwo facebook
Zródła zdjęć: oatawa / Shutterstock.com
Źródła tekstu: NASK