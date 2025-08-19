Robisz to na Facebooku? Pomagasz przestępcom

Często w mediach społecznościowych można trafić na wzruszające posty. A to ktoś potrzebuje pomoc, a to doszło do jakiejś tragedii lub chore zwierzę szuka szczęśliwego domu. Chociaż wiele z nich opisuje prawdę, to niestety niektóre są sposobem na oszustwo. Podając je dalej, tylko pomagamy przestępcom, o czym przestrzega NASK.

Takich postów nie podawaj dalej

NASK opisuje przykład jednego z postów w mediach społecznościowych, który w ostatnim czasie zyskał duże zasięgi, a okazał się oszustwem. W nim przestępcy opisują historię 16-letniego pieska o imieniu Pepper. Jego właścicielka zmarła i teraz wnuk szuka dla zwierzaka nowego domu. Ostatecznie historia kończy się szczęśliwie. Wiele osób polubiło, skomentowało i podało post dalej.

Gdy post osiągnął odpowiedni zasięg, jego treść została podmieniona. W niej pojawił się religijny apel z linkiem phishingowym, czyli prowadzącym do fałszywej strony internetowej, która ma na celu wykraść nasze dane logowania np. do mediów społecznościowych lub wyłudzić pieniądze, np. za pomocą oszukanej zbiórki na cele charytatywne.

Ten przypadek dobrze ilustruje, jak łatwo wykorzystywać naszą empatię i wiarę w ludzi. Ludzie, którzy udostępnili taki post w dobrej wierze, często nie mają świadomości, że stali się elementem większego schematu. komentuje dr Ewelina Bartuzi-Trokielewicz, kierująca Zakładem Analiz Audiowizualnych i Systemów Biometrycznych w NASK

Niestety, nie jest to jednorazowy przypadek. W ostatnim czasie takich treści przybywa. Początkowo są wzruszające, grają na naszych emocjach, aby uzyskać jak największy zasięg. Po czasie stają się częścią propagandy i oszustwa.