Robisz to na Facebooku? Pomagasz przestępcom
Udostępniasz dalej wzruszające posty w mediach społecznościowych? Właśnie dałeś się nabrać i pomagasz oszustom.
Często w mediach społecznościowych można trafić na wzruszające posty. A to ktoś potrzebuje pomoc, a to doszło do jakiejś tragedii lub chore zwierzę szuka szczęśliwego domu. Chociaż wiele z nich opisuje prawdę, to niestety niektóre są sposobem na oszustwo. Podając je dalej, tylko pomagamy przestępcom, o czym przestrzega NASK.
Takich postów nie podawaj dalej
NASK opisuje przykład jednego z postów w mediach społecznościowych, który w ostatnim czasie zyskał duże zasięgi, a okazał się oszustwem. W nim przestępcy opisują historię 16-letniego pieska o imieniu Pepper. Jego właścicielka zmarła i teraz wnuk szuka dla zwierzaka nowego domu. Ostatecznie historia kończy się szczęśliwie. Wiele osób polubiło, skomentowało i podało post dalej.
Gdy post osiągnął odpowiedni zasięg, jego treść została podmieniona. W niej pojawił się religijny apel z linkiem phishingowym, czyli prowadzącym do fałszywej strony internetowej, która ma na celu wykraść nasze dane logowania np. do mediów społecznościowych lub wyłudzić pieniądze, np. za pomocą oszukanej zbiórki na cele charytatywne.
Ten przypadek dobrze ilustruje, jak łatwo wykorzystywać naszą empatię i wiarę w ludzi. Ludzie, którzy udostępnili taki post w dobrej wierze, często nie mają świadomości, że stali się elementem większego schematu.
Niestety, nie jest to jednorazowy przypadek. W ostatnim czasie takich treści przybywa. Początkowo są wzruszające, grają na naszych emocjach, aby uzyskać jak największy zasięg. Po czasie stają się częścią propagandy i oszustwa.
Wzruszające opowieści są ważne. Pokazują, że ludzie wciąż potrafią kochać, troszczyć się i walczyć o dobro. Ale pomaganie wymaga czujności. Tym bardziej, gdy w grę wchodzi nasza wrażliwość i dobre intencje. W świecie, w którym każdy może stworzyć viralowy wpis w kilka minut, warto przeczytać go dwa razy. Raz sercem. A drugi raz – z głową. Empatia to siła. Krytyczne myślenie – tarcza.