Noworoczne postanowienia: Jak rzucić palenie? Te aplikacje ci pomogą

Rzucam palenie – te słowa padły z ust tysięcy Polaków w Nowy Rok, ale łatwiej powiedzieć niż zrobić. Jeśli boisz się, że stracisz motywację albo chcesz śledzić postępy, polecam jedną z aplikacji dla rzucających palenie: Smokerstop, Desmoxan, Flamy lub Rzuć Palenie. Możesz w nich dowiedzieć się, co się dzieje z twoim ciałem, gdy odstawiasz papierosy albo policzyć, ile już udało ci się zaoszczędzić.

Zebrałam aplikacje dla palaczy, z których można korzystać w języku polskim i zyskać coś więcej, niż tylko motywacyjne cytaty. Mam nadzieję, że znajdziesz tu odpowiednie dla siebie narzędzie i dasz sobie radę z nałogiem. Życzę wytrwałości i trzymam kciuki!

1. Smokerstop

Cena: 0 zł, zakupy w aplikacji. Pobierz: Google Play, App Store

Aplikacja Smokerstop nie jest powiązana z suplementem diety SmokerSTOP, mającym leczyć tak zwany kaszel palacza. To aplikacja wprowadzająca innowacyjną metodę rzucania palenia, wykorzystującą system drobnych nagród. Skuteczność takiej motywacji została potwierdzona naukowo, a w aplikacji Smokerstop możesz ją dopasować do własnego stylu życia, wyznaczając własne cele. Podstawą jest cena paczki papierosów lub wkładów do podgrzewacza, ich zawartość nikotyny i substancji smolistych oraz twoja dzienna średnia palenia.

Aplikacja Smokerstop ma sprawić, żeby rzucanie palenia było możliwie przyjemne. Zanim na dobre rzucisz palenie, musisz przygotować sobie listę indywidualnych celów finansowych i życiowych, aplikacja dostarczy zaś pełną listę korzyści zdrowotnych. Ponadto Smokerstop udziela rad, przypomina o zaletach niepalenia i zawiera sporo ciekawostek o zdrowiu palaczy.

Połączenie nagród materialnych z korzyściami zdrowotnymi bardzo dobrze motywuje do niepalenia. Warto też dodać, że aplikacja ta jest częścią inicjatywy studentów medycyny i lekarzy Education Against Tobacco, prowadzącej także działania prewencyjne.

Ocena: 5/5

2. Flamy

Cena: 0 zł z reklamami, zakupy w aplikacji. Pobierz: Google Play

Flamy to doskonała aplikacja, jeśli chcesz rzucić palenie z przyjacielem. Aplikacja proponuje 14-dniowe, szybkie wyzwanie w rzucaniu palenia. Płacąc abonament, możesz odblokować dłuższe wyzwanie „codziennie jeden mniej”. Na początku korzystania z aplikacji musisz podać cenę paczki papierosów i liczbę papierosów, które palisz codziennie, dzięki czemu Flamy podliczy także twoje oszczędności. Nie zabrakło tu osiągnięć, odznak i porad dla rzucających palenie.

Najważniejszym elementem aplikacji Flamy jest możliwość rzucenia wyzwania przyjacielowi. Dzięki temu możecie konkurować, kto dłużej wytrzyma bez papierosa i wzajemnie się motywować. Możecie z góry ustalić nagrodę, założyć się na określony czas lub ścigać się bez końca. Ta funkcja Flamy wymaga założenia konta, co możesz zrobić z pomocą Facebooka lub Google.

Flamy pozwala też prowadzić dziennik nasilania się głodu nikotynowego. Możesz nie tylko oznaczyć, kiedy masz ochotę zapalić, ale też jak bardzo i w jakim otoczeniu się znajdujesz. Być może taka analiza pozwoli ci unikać sytuacji, w których potrzeba palenia jest najsilniejsza. Jeśli zapłacisz za aplikację, możesz przeglądać zaawansowane statystyki i mapę miejsc, w których najczęściej masz potrzebę palić.

Ocena: 5/5

3. QuitNow! Rzuć palenie

Cena: 0 zł, reklamy, zakupy w aplikacji. Pobierz: Google Play

QuitNow! to polska aplikacja dla rzucających palenie, zawierająca prostą listę osiągnięć, informacje o zmianach w organizmie byłego palacza, a dla potrzebujących mocniejszego wsparcia także czat grupowy, dostępny dla zalogowanych użytkowników. Aplikacja działa offline, ale możesz samodzielnie zrobić kopię jej danych.

QuitNow! nie stosuje zaawansowanych algorytmów. Jej zadaniem jest po prostu mierzenie czasu, od kiedy nie palisz, liczenie niewypalonych papierosów i zaoszczędzonych dzięki temu pieniędzy. Na tej podstawie możesz zdobywać kolejne osiągnięcia związane z twoimi finansami i stanem zdrowia. Jeśli nie zależy ci na analizie twoich zwyczajów, a chcesz tylko wiedzieć, ile już zaoszczędziłeś, nie paląc, to aplikacja dla ciebie.

Możesz korzystać z aplikacji bez logowania, ale jeśli założysz konto, możesz brać udział w rozmowach, prosić o wsparcie i motywować innych do walki z nałogiem. Jeśli kupisz wersję Pro aplikacji za 17,95 zł, uzyskasz dostęp do powiadomień z czatu w czasie rzeczywistym. Ponadto dostaniesz więcej osiągnięć i dodatkowych informacji.

Ocena: 4/5

4. Rzuć palenie!

Cena: 0 zł, zakupy w aplikacji. Pobierz: Google Play

Rzuć palenie! – tę aplikację polecam osobom, które lubią prowadzić dziennik aktywności, gdy realizują plan. Aplikacja motywuje na kilka sposobów: informuje o zaoszczędzonych pieniądzach, o odzyskanych godzinach życia (określone na podstawie danych statystycznych palaczy i niepalących), korzyściach zdrowotnych i przyznaje odznaki za przekroczenie kolejnych barier.

Ciekawą funkcją motywującą aplikacji Rzuć palenie! jest wirtualne konto księgowe. Na nie zapisane zostają pieniądze, które inaczej wydałbyś na papierosy. Możesz sam ustalać, na co je wydasz, dodawać takie przedmioty do listy i oznaczać te już kupione. Dzięki temu łatwo zorientujesz się, ile jeszcze będziesz zbierać na nową grę, konsolę, rower czy wakacyjny wyjazd.

Rzuć palenie! w wersji Pro kosztuje 9,99 zł. To przede wszystkim dziennik dla palaczy chcących rzucić palenie lub tylko je ograniczyć. Po kupieniu płatnej wersji uzyskasz dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji analizy twoich danych. To pomoże ci znaleźć schematy zachowań, które skłaniają cię do palenia. Mogą to być określone miejsca, towarzystwo albo czynności, których nie lubisz. Być może dowiesz się o sobie czegoś nowego dzięki uzupełnianiu dzienniczka palacza.

Ocena: 4/5

5. Desmoxan

Cena: 0 zł, brak reklam. Pobierz: Google Play, App Store

Nie sposób nie usłyszeć o Desmoxanie – w okolicy Nowego Roku nie ma kanału telewizyjnego ani radiowego, gdzie nie uświadczysz reklamy leku pomagającego rzucić palenie. Podczas kuracji można skorzystać z aplikacji pomocniczej Desmoxan, która przypomni o przyjęciu tabletek i poprowadzi za rękę przez odstawienie papierosów.

Podczas konfiguracji aplikacji Desmoxan musisz podać swoją płeć, cenę paczki twoich ulubionych papierosów oraz kwotę, jaką wydajesz na paczkę. To pozwoli aplikacji obliczyć, ile oszczędzasz, nie paląc. Motywacja finansowa jest tu mocno wyeksponowana, ale w aplikacji znajdziesz też informacje o korzyściach zdrowotnych, jakie przynosi niepalenie.

Ponadto aplikacja Desmoxan pozwala wyznaczyć cele, których osiągnięcie związane jest z rzucaniem palenia. Tu możesz dodać własne cele także po zakończeniu kuracji: miesiąc bez papierosa, dwa, pół roku, kupno konsoli za zaoszczędzone pieniądze i tak dalej. W aplikacji brakuje niestety możliwości oznaczenia momentu powrotu do palenia – jej autorzy założyli skuteczność kuracji środkami typu Desmoxan, przez co nie jest to użyteczne narzędzie dla rzucających innymi sposobami.

Ocena: 3/5

