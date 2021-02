5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 39

Google Play to prawdziwa kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych, starannie wykonanych aplikacji bywa trudne. Stąd pomysł, by podzielić się z Wami naszymi znaleziskami – liczymy też na wasze opinie i propozycje.

Keto.app – śledzenie diety keto

Cena: 0 zł (opcjonalny abonament lub jednorazowy zakup). Pobierz z Google Play

Keto.app to aplikacja do monitorowania diety dla wszystkich chcących trzymać się diety ketogenicznej, Atkinsa, Whole30, bodybuilderów, miłośników paleo i wszystkich tych osób, które chcą jeść niskowęglowęglowo. W aplikacji można ustawić swoją wagę, zawartość tkanki tłuszczowej i cel (utrata wagi, utrzymanie czy przyrost masy). Na tej podstawie aplikacja oszacuje, ile czego trzeba jeść. Reszta odbywa się jak w klasycznym dzienniczku do liczenia kalorii, tylko tu liczymy jeszcze ilość spożytych tłuszczów, cukrów i białka.

Aplikacja ma sporą bazę produktów, ale nie została ona jeszcze dopasowana do Polski (choć sporo kodów kreskowych z mojej lodówki rozpoznała), trzeba więc typowo polskie produkty dodawać ręcznie. Nie jest to problem – można dopisać swoje ulubione produkty i przepisy, korzystając z danych na etykiecie, a dalej aplikacja wszystko policzy sama. Jest tu też spora baza wiedzy o diecie ketogenicznej i podobnych, przykładowy jadłospis i tym podobne informacje. Niestety aplikacja nie ma języka polskiego, ale jej interfejs jest na tyle prosty, że na pewno sobie z nią poradzisz.

Keto.app w wersji darmowej ma raczej charakter demonstracyjny – pozwala zapisać codziennie 5 produktów.

KiKŚ – skrót informacji o konfliktach i katastrofach na świecie

Cena: 0 zł z reklamami, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Aplikacja KiKŚ towarzyszy stronie informacyjnej „KiKŚ - Konflikty i katastrofy światowe”, zrzeszającej ponad 850 tysięcy czytelników. Jej celem jest błyskawiczne dostarczanie informacji ze świata, głównie z dziedziny geopolityki, żywiołów i katastrof, jak wskazuje nazwa portalu. Szczęśliwie nie jest to aplikacja zawierająca jedynie negatywne i dramatyczne wiadomości. To ciekawe źródło informacji, które nie zawsze trafiają do mediów głównego nurtu. Informacje są przekazywane zwięźle, prosto, bez zbędnych komentarzy zaciemniających przekaz, a w czasie ważniejszych wydarzeń także relacjonowane na żywo w formie tekstowej.

Darmowa wersja aplikacji wyświetla niewielkie reklamy. Płatna oferuje dodatkowo dostęp do wpisów archiwalnych oraz filtrowanie otrzymywanych wiadomości według kategorii.

Zielone Pogotowie – dziennik opieki nad Twoim ogrodem

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Pora szykować się do nowego sezonu ogrodniczego. Pomoże w tym aplikacja Zielone Pogotowie, przygotowana przez ogrodnika Pana Grzegorza, którego pokochali internauci. Jest tu mnóstwo cennej wiedzy i przydatne narzędzia. W zielonej zakładce aplikacji znajdzuiesz setki porad i instrukcji, jak i kiedy kopać, nawozić, siać, przesadzać, szczepić, przycinać, zbierać, kosić, grabić i tak dalej. W zakładce czerwonej (Dr Kwiatek) jest baza wiedzy o chorobach i szkodnikach, które możesz spotkać w swoim ogrodzie. Jest tu też karta poświęcona społeczności ogrodników, gdzie możesz zadać pytania i pomóc innym.

Całość uzupełnia własny planer, gdzie możesz zbierać interesujące materiały i gdzie znajdziesz przypomnienia, że pora coś zrobić w ogrodzie. Dzięki temu niczego nie zaniedbasz i wszystko będzie zrobione na czas. W aplikacji Zielone Pogotowie możesz założyć konto, ale nie jest ono niezbędne do korzystania z jej zasobów.

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 38

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 37

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 36

BaseUp – rozbudowana ściąga dla studentów wszystkich kierunków

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

BaseUp to nic innego jak społecznościowa ściąga, tworzona przez studentów i dla studentów. Można tu zadać pytanie i od razu podać na nie odpowiedź innym lub znaleźć odpowiedź na często padające na zajęciach i egzaminach pytania. Baza jest relatywnie młoda, ale rośnie. Z czasem powinna stanowić przyzwoitą ściągę. W aktualnej wersji aplikacji mam jedynie uwagi do wyszukiwarki, która za nic nie chce współpracować. Z czasem wprowadzony zostanie także program nagród dla najaktywniejszych członków społeczności.

3D Earth and Moon – realistyczna Ziemia na animowanej tapecie

Cena: 0 zł (reklam można się pozbyć za opłatą). Pobierz za darmo z Google Play

Czasem lubię zmienić sobie tapetę w telefonie na ładną animację i często pada na widok na naszą planetę. W 3D Earth & Real Moon na model Ziemi nałożone są prawdziwe zdjęcia satelitarne. W czasie rzeczywistym widać też pozycję Księżyca oraz pozycję Ziemi względem Słońca. W ustawieniach można zmienić szybkość animacji, zoom i jakość modeli. Jeśli udostępnisz aplikacji dane o położeniu, ono także będzie widoczne na globie.

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 35

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 34

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 33

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 32

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 31

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 30

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.