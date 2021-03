5 aplikacji na Androida które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 43

Google Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych, starannie wykonanych aplikacji bywa trudne. Stąd pomysł, by podzielić się z Wami naszymi znaleziskami – liczymy też na wasze opinie i propozycje.

Niagara Launcher – tak prosty, że nawet widżetów nie ma

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play



Niagara Launcher to bajecznie prosty, ergonomiczny i estetyczny launcher, który składa się z zegarka i listy aplikacji. To wszystko. Można dodać często używane aplikacje do ulubionych, by zawsze były na wierzchu, ale poza tym nie ma tu ani grama skomplikowanych funkcji. Niesamowicie wygodna jest też możliwość wchodzenia w interakcje z powiadomieniami na ekranie głównym i sterowania muzyką. To znacznie skraca czas potrzebny na obsługę telefonu. Ustawień wyglądu nie ma – launcher dobiera kolor przewodni z tapety. Wersja darmowa nie ma reklam.

GrupaWsparcia.pl – anonimowa platforma, gdzie porozmawiasz o swoich problemach

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

GrupaWsparcia.pl to platforma dla osób, szukających wsparcia w trudnych sytuacjach. Jej użytkownicy wspólnie starają się walczyć z depresją, poczuciem izolacji, uzależnieniami, chorobami i tym podobnymi. Aplikacja to nic innego, jak w pełni anonimowy czat, przy czym niektóre grupy wsparcia są prowadzone przez specjalistów. Są tu także grupy regionalne, bardziej i mniej zobowiązujące. Osoby niezainteresowane udziałem w spotkaniach grupy mogą po prostu opisać swoje doświadczenia lub zadać pytanie. Czaty są dostępne po polsku i po rosyjsku.

CONFIRMED – dla fanów streetwearu i marki adidas

Cena: 0 zł, ale buty kosztują swoje :-). Pobierz z Google Play

CONFIRMED to dobrze przygotowana aplikacja zakupowa marki adidas, w której znajduje się też sporo interesujących materiałów. Głównie są tu oczywiście informacje o butach, ale przeplatane są artykułami o muzyce, stylu życia i historii butów sportowych. No i oczywiście można założyć konto, zamawiać obuwie i otrzymywać powiadomienia o premierach. Aplikacja jest odpowiedzią adidasa na Nike SNKRS.

Bit Pogoda – dokładna, czytelna prognoza pogody

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Bit Pogoda (Bit Weather) to stosunkowo rozbudowana aplikacja pogodowa, która ma ogromny wybór widżetów w różnych stylach. Aplikacja Bit Pogoda może poinformować, że warto zabrać parasol albo kurtkę przy określonym prawdopodobieństwie deszczu i określonej temperaturze. Sa tu również informacje o tym, czy pogoda jest dobra na sport na zewnątrz albo inne aktywności. Jeśli zaś chodzi o informacje pogodowe, jest tu nawet indeks jakości powietrza i mapy radarowe.

infoŚmieci – czytelny harmonogram wywozu śmieci

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że skuteczność aplikacji infoŚmieci zależy od tego, czy urzędy gmin uzupełnią dane. W chwili testowania takich gmin było niewiele. Niemniej aplikacja jest czytelna i poza harmonogramem odbioru śmieci zawiera także wyszukiwarkę odpadów ze wskazówkami, do którego pojemnika należy je wyrzucić.

