5 aplikacji na Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 44

Karta Łodzianina – bonusy dla płacących podatki w Łodzi

Cena: 0 zł (wydanie karty kosztuje symboliczną złotówkę). Pobierz z Google Play



Jeśli mieszkasz w Łodzi, możesz ubiegać się o Kartę Łodzianina. Wystarczy, że udowodnisz, że płacisz podatki w Łodzi, studiujesz na jednej z tutejszych uczelni, opiekujesz się mieszkańcem Łodzi itp. Fizycznej karcie towarzyszy aplikacja mobilna Karta Łodzianina, gdzie przechowywana będzie cyfrowa kopia w postaci kodu paskowego, QR lub NFC.

Karta Łodzianina otwiera drogę do różnych zniżek i bonusów. Oferta jest zróżnicowana – od zniżki na jedzenie w łódzkiej gastronomii przez zniżkę na zakup roweru po tańsze bilety do ogrodu zoologicznego. Ponadto w aplikacji znajdują się najnowsze wiadomości z życia miasta i sporo dodatkowych informacji.

MyTherapy – wygodne przypomnienia o lekach

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Pilnowanie brania leków, pomiarów cukru we krwi czy ciśnienia to nie są łatwe rzeczy. Mam z tym potworne problemy. Apka MyTherapy może w tym pomóc. To dziennik przyjmowania leków i pomiarów z paroma ciekawymi funkcjami. Przede wszystkim są tu przypomnienia o tym, że pora na pigułkę, ale można też zapisywać leki brane „w razie potrzeby” i śledzić, ile jeszcze zostało w zapasie. Obok jest miejsce na wyniki pomiarów i kontrolę objawów.

Wszystkie te dane można zapisać w raporcie PDF i przedstawić lekarzowi. Ponadto jest tu miejsce na planowanie wizyt u lekarza, można też udostępnić informacje o branych lekach członkom najbliższej rodziny. Większość funkcji działa bez zakładania konta.

Amazon Shopping – wygodniej niż na stronie Amazonu

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Amazon wszedł do Polski, więc sprawdziłam jego aplikację mobilną. Amazon Shopping nie zachwyca, ale jest znacznie wygodniejsza, niż polska strona Amazonu. Nie ma tu niczego zaskakującego, czego nie spodziewałabym się w aplikacji do robienia zakupów – jest możliwość przeszukiwania ogromnego sklepu, śledzenia zamówień i zarządzania kontem.

Miłym dodatkiem jest możliwość tworzenia list zakupów i ponownego złożenia starszego zamówienia. Po zalogowaniu na konto można ponadto zarządzać adresami i metodami płatności i korzystać z promocyjnej dostawy i oczywiście nakupić sobie e-booków na czytnik Kindle.

Veggie – produkty roślinne nie tylko do jedzenia

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play



Veggie to aplikacja dla osób, które chcą unikać produktów odzwierzęcych lub po prostu dobrze poznać skład produktów, których używają na co dzień. Trzeba bowiem wiedzieć, że zwierzęta mają udział nie tylko w naszej diecie, ale też kosmetykach czy chemii gospodarczej. Veggie pozwala upewnić się, czy produkt jest wegański (wyłącznie roślinny), sprawdzić skład, ocenę pojedynczych składników, cenę produktu, miejsce, gdzie można go kupić, a także wyszukać zamienniki roślinne.

Dla mnie cennym elementem tej aplikacji jest możliwość rozszyfrowania nazw składników, które brzmią obco i często jest to celowe działanie producenta. Ponadto jest tu element społecznościowy, recenzje produktów i tym podobne. Produkty, których nie ma jeszcze w bazie, możesz dodać własnoręcznie i możesz zgłaszać poprawki do już istniejących. Z aplikacji można korzystać także bez logowania.

Mirror Lab – abstrakcyjna fotografia

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Mirror Lab to aplikacja, którą lubię zabijać czas. Jej przeznaczeniem jest robienie zdjęć, które wyglądają abstrakcyjnie. Można tu zabawić się efektami przypominającymi kalejdoskop, odbicie w wodzie, fraktal, nałożyć zdjęcie na bryłę albo uzyskać inny ciekawy efekt. Jedno zdjęcie daje nieskończone możliwości zabawy grafiką, a jeśli nie chcesz zrobić zdjęcia, możesz wygenerować sobie paletę kolorów.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.