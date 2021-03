Amazon.pl już działa! Polska wersja sklepu oficjalnie wystartowała

Dzisiaj rano (2 marca) oficjalnie wystartowała strona Amazon.pl, czyli oficjalna, polska wersja największego sklepu internetowego na świecie. Co na nie znajdziemy?

Dzisiaj (2 marca) oficjalnie wystartowała polska wersja Amazona. Na stronie Amazon.pl dostępnych jest wiele produktów, a przy wszystkich znajdują się polskie ceny. Serwis ma też polskie logo i lubiane przez Polaków formy płatności, jak chociażby BLIK oraz Przelewy24.

Na razie oferta polskiego Amazona nie zachwyca, ale musimy pamiętać, że to dopiero pierwszy dzień działalności sklepu internetowego w tej wersji językowej. Na stronie da się kupić między innymi głośniki Echo, ale przy każdym znajduje się informacja o braku obsługi języka polskiego. Jest też Amazon Kindle, ale tylko w wersji Paperwhite i to bez reklam. Prawdopodobnie z czasem oferta będzie powiększana, więc nie ma powodów do narzekania.

Co ważne, na konto można się zalogować za pomocą danych używanych na niemieckiej, brytyjskiej czy amerykańskiej stronie sklepu. Serwis od razu zaciągnął też wszystkie informacje, jak chociażby mój adres, numer telefonu czy też dane karty płatniczej. To duże ułatwienie dla wielu osób, które miały już okazję korzystać z Amazona. Premiera serwisu została zapowiedziana pod koniec stycznia, ale nie znaliśmy dokładnej daty.

