Osoby, które piją ten napój regularnie są w lepszym nastroju

O tym, że to, co pijemy wpływa na nasze samopoczucie wiadomo już od dawna. Kolejne badania wykazały, że osoby pijące kawę są zazwyczaj w lepszym nastroju, niż te które jej nie piją. Jest to widoczne szczególnie o poranku.

Badacze uwielbiają badać kawę

Europejscy naukowcy odkryli, że regularne spożywanie napojów zawierających w składzie kofeinę, prowadzi do znaczącej poprawy nastroju. To zatem kolejna świetna wiadomość dla wszystkich kawoszy, którzy nie wyobrażają sobie poranka lub popołudnia bez tego aromatycznego napoju. Ale jak to z każdą rzeczą bywa, nie warto przesadzać.  

Dlaczego właśnie kofeina i dlaczego rano?

Kofeina wyraźnie i zauważalnie poprawia nastrój i czujność. Dzieje się tak dlatego, że blokuje receptory adenozyny, co zwiększa aktywność dopaminy w kluczowych obszarach mózgu. 

Pozytywny wpływ na nastrój jest bardziej widoczny rano, choć niektórzy twierdzą, że ma to związek ze zmniejszeniem objawów odstawienia. 

Naukowcy przebadali grupę 236 młodych oraz dorosłych Niemców i okazało się, że wszyscy uczestnicy mieli poprawę nastroju, niezależnie od nawyków związanych ze spożywaniem kofeiny. 

Oczywiście badacze są dalecy do zachęcania, aby tej kofeiny oraz jej cudownej mocy nadużywać. Mimo, że poprawia ona nastrój to naukowcy ostrzegają, że może też prowadzić do uzależnienia i wiąże się także z ryzykiem zdrowotnym. Po zbyt dużej ilości spożycia możemy odczuwać przyspieszone bicie serca, lęk oraz zaburzenia snu. Ważne jest także, aby nie pić napojów zawierających kofeinę zbyt późno w ciągu dnia. 

