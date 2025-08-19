Osoby, które piją ten napój regularnie są w lepszym nastroju

Badacze uwielbiają badać kawę

Europejscy naukowcy odkryli, że regularne spożywanie napojów zawierających w składzie kofeinę, prowadzi do znaczącej poprawy nastroju. To zatem kolejna świetna wiadomość dla wszystkich kawoszy, którzy nie wyobrażają sobie poranka lub popołudnia bez tego aromatycznego napoju. Ale jak to z każdą rzeczą bywa, nie warto przesadzać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dlaczego właśnie kofeina i dlaczego rano?

Kofeina wyraźnie i zauważalnie poprawia nastrój i czujność. Dzieje się tak dlatego, że blokuje receptory adenozyny, co zwiększa aktywność dopaminy w kluczowych obszarach mózgu.

Pozytywny wpływ na nastrój jest bardziej widoczny rano, choć niektórzy twierdzą, że ma to związek ze zmniejszeniem objawów odstawienia.

Naukowcy przebadali grupę 236 młodych oraz dorosłych Niemców i okazało się, że wszyscy uczestnicy mieli poprawę nastroju, niezależnie od nawyków związanych ze spożywaniem kofeiny.