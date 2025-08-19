Zygmunt Solorz odzyska kontrolę nad imperium? Jest nowy wyrok sądu

14 sierpnia 2025 roku sąd na Cyprze wydał tymczasowo zakazał spółce TiVi Foundation (właścicielowi Grupy Cyfrowy Polsat) oraz cypryjskiej spółce Reddev Investments (kontrolowanej przez TiVi Foundation) „wykonywania, wdrażania i inicjowania zmian w organach i strukturze spółek zależnych”. Decyzja została podjęta na wniosek Zygmunta Solorza, który w drugiej połowie lipca został odwołany z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu przez TiVi Foundation. Analogiczne postanowienie sąd wydał wobec fundacji Solkomtel, która pośrednio kontroluje Grupę ZE PAK. O decyzji sądu jako pierwszy poinformował Puls Biznesu.

Zgodnie z postanowieniem jakiekolwiek zmiany są możliwe tylko w przypadku wyraźnej zgodny na piśmie udzielonej przez Zygmunta Solorza. Analogiczny zakaz został wydany wobec spółek Stasalco, WBN Holding oraz Karswell, zależnych od fundacji Solkomtel, w których zaparkowana jest część majątku miliardera – napisał Puls Biznesu.

Prawnik reprezentujący Zygmunta Solorza podkreślił, że postanowienie sądu jest korzystne dla jego klienta i stanowi „kolejny krok do przywrócenia stanu zgodnego z prawem”. Zapowiedział, że Solorz podejmie dalsze działania zgodne z prawem w celu ochrony interesów swoich fundacji, spółek, menedżerów, pracowników, kontrahentów oraz mniejszościowych akcjonariuszy. Dodał również, że kwietniowy wyrok sądu w Liechtensteinie (odrzucający roszczenia Solorza dotyczące zmian w statucie TiVi Foundation) nie jest prawomocny, a apelacje są „bardzo mocne”.

W lipcu Zygmunt Solorz został odwołany

22 lipca 2025 roku rada fundacji TiVi Foundation jednogłośnie odwołała Zygmunta Solorza z funkcji przewodniczącego rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Polkomtela i Netii, a także usunęła Mirosława Błaszczyka ze stanowiska prezesa Cyfrowego Polsatu. Radę fundacji tworzą przedstawiciel powołany przez sąd w Liechtensteinie, przedstawiciel dzieci Solorza oraz przedstawiciel samego Solorza.