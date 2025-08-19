Wiadomości

Zygmunt Solorz odzyska kontrolę nad imperium? Jest nowy wyrok sądu

Zygmunt Solorz nie składa broni i dąży do odzyskania kontroli nad swoim imperium. Cypryjski sąd wydał głównym akcjonariuszom Cyfrowego Polsatu tymczasowy zakaz wprowadzania zmian w organach i strukturze spółek zależnych.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:02
6
14 sierpnia 2025 roku sąd na Cyprze wydał tymczasowo zakazał spółce TiVi Foundation (właścicielowi Grupy Cyfrowy Polsat) oraz cypryjskiej spółce Reddev Investments (kontrolowanej przez TiVi Foundation) „wykonywania, wdrażania i inicjowania zmian w organach i strukturze spółek zależnych”. Decyzja została podjęta na wniosek Zygmunta Solorza, który w drugiej połowie lipca został odwołany z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu przez TiVi Foundation. Analogiczne postanowienie sąd wydał wobec fundacji Solkomtel, która pośrednio kontroluje Grupę ZE PAK. O decyzji sądu jako pierwszy poinformował Puls Biznesu.

Zgodnie z postanowieniem jakiekolwiek zmiany są możliwe tylko w przypadku wyraźnej zgodny na piśmie udzielonej przez Zygmunta Solorza. Analogiczny zakaz został wydany wobec spółek Stasalco, WBN Holding oraz Karswell, zależnych od fundacji Solkomtel, w których zaparkowana jest część majątku miliardera

– napisał Puls Biznesu.

Prawnik reprezentujący Zygmunta Solorza podkreślił, że postanowienie sądu jest korzystne dla jego klienta i stanowi „kolejny krok do przywrócenia stanu zgodnego z prawem”. Zapowiedział, że Solorz podejmie dalsze działania zgodne z prawem w celu ochrony interesów swoich fundacji, spółek, menedżerów, pracowników, kontrahentów oraz mniejszościowych akcjonariuszy. Dodał również, że kwietniowy wyrok sądu w Liechtensteinie (odrzucający roszczenia Solorza dotyczące zmian w statucie TiVi Foundation) nie jest prawomocny, a apelacje są „bardzo mocne”.

W lipcu Zygmunt Solorz został odwołany

22 lipca 2025 roku rada fundacji TiVi Foundation jednogłośnie odwołała Zygmunta Solorza z funkcji przewodniczącego rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Polkomtela i Netii, a także usunęła Mirosława Błaszczyka ze stanowiska prezesa Cyfrowego Polsatu. Radę fundacji tworzą przedstawiciel powołany przez sąd w Liechtensteinie, przedstawiciel dzieci Solorza oraz przedstawiciel samego Solorza.

Spór Zygmunta Solorza z jego dziećmi dotyczy sukcesji w imperium biznesowym miliardera i ujawnił się publicznie już we wrześniu 2024 r. W jego centrum znajduje się kontrola nad kluczowymi spółkami, w tym nad Cyfrowym Polsatem.

Źródła tekstu: Puls Biznesu, PAP Biznes, Business Insider