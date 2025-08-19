Jak szybki jest Google Pixel 10 Pro XL? Znamy odpowiedź

Tuż przed premierą serii Google Pixel 10 do sieci przeciekł wynik testu syntetycznego AnTuTu, który pozwala rzucić pierwsze światło na wydajność nowego układu Tensor G5. Zdjęcie wraz z wynikiem benchmarku trafiło na Reddita (r/pixel_phones, autor HustlersPassion), choć wynik budzi spore wątpliwości.

Google Pixel 10 Pro XL w AnTuTu

Google Pixel 10 Pro XL uzyskał w AnTuTu łączny wynik 1 140 286 punktów. Dla porównania poprzednik, czyli Pixel 9 Pro XL, w naszych testach w konfiguracji z 16 GB RAM wycisnął 1 304 963 punkty, więc nowy model wypada słabiej. Co jednak ciekawe, z postu w serwisie Reddit wynika, że w tej samej wersji benchmarku Pixel 9 Pro XL osiągnął zaledwie 983 628 punktów. To z kolei może sugerować większą wydajność Pixela 10 Pro XL, o 16% w porównaniu do poprzednika.

Różnica między naszym testem a wynikiem w serwisie Reddit może wynikać z wersji Androida – Pixel 10 Pro XL fabrycznie pracuje pod kontrolą Androida 16, dla starszej generacji udostępniona została aktualizacja, która jednak powodowała pewne problemy i być może w tym przypadku ma to wpływ na rezultaty. Nasz test prowadzony był na Androidzie 15.

Przyjmując rezultaty Pixela 9 Pro XL z Reddita, wynika, że CPU w Tensorze G5 mocno przyspieszył (z 181 033 do 313 500), uzyskując aż o 73% wyższy wynik, co sugeruje znaczący postęp w zakresie szybkości obliczeń. Niestety, wyniki grafiki są słabsze – w pomiarze GPU Pixel 10 Pro XL uzyskał jedynie 88% wyniku swojego poprzednika (spadek z 447 118 do 394 695).

Widać też wyraźny wzrost wydajności w teście pamięci (z 165 698 do 246 571), a test UX (user experience) zakończył się wynikiem zbliżonym (185 520) do poprzednika (189 879), choć trochę niższym w nowym Pixelu.

Wyniki całego testu stawiają pod znakiem zapytania to, czy Tensor G5 przynosi nową jakość. Trzeba jednak pamiętać, że testy przeprowadzone zostały na jeszcze przedpremierowej wersji oprogramowania. Ostateczna wersja Androida 16, która trafi do Pixela 10 Pro XL, może okazać się lepiej zoptymalizowana. Doświadczenie wskazuje jednak na to, że ewentualny skok wyników w benchmarku nie będzie bardzo duży, a nowy telefon Google dalej pozostanie wydajnościowym średniakiem.

Google Pixel 10 Pro XL w Geekbencn

Ten sam autor zamieścił także zdjęcie porównujące dwa telefony – Google Pixel 10 Pro XL i Google Pixel 9 Pro XL – w teście Geekbench 6, w którym badana jest wydajność obliczeniowa CPU. Widać, że obydwa modele pracują pod kontrolą Androida 16. Tensor G5 ponownie przyniósł lepszy wynik CPU – Pixel 10 Pro XL uzyskał 2296/6203 punkty, a jego poprzednik 1889/4247.