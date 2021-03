Huawei MateBook D 16 – świetny laptop w rozsądnej cenie

Firma Huawei powiększyła swoją ofertę laptopów o nowy model MateBook D 16. Przez ostatnie dwa tygodnie miałem przyjemność przyjrzeć się temu urządzeniu trochę bliżej.

Huawei MateBook D 16 to największy laptop tej chińskiej firmy, z którym zdarzyło mi się mieć do czynienia. Mimo 16-calowego wyświetlacza, pokrytego matowym wykończeniem, urządzenie to jest stosunkowo małe i lekkie. Elegancji dodaje mu design przywodzący na myśl inne przenośne komputery Huaweia, a także dobór materiałów – obudowa jest metalowa.

Sercem testowanego sprzętu jest procesor AMD Ryzen 5, wspierany przez układ graficzny AMD oraz 16 GB pamięci RAM. Jak to wszystko działa na co dzień, tego dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja laptopa (HVY-WAP9D):

Aluminiowa obudowa,

Wymiary: 369 x 234 x 18,4 mm, masa: 1,74 kg,

Pełnowymiarowa klawiatura QWERTY (podświetlana), touchpad, czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania,

16,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli, 16:9), powłoka matowa,

Sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 4600H (3,0 GHz, maks. 4,0 GHz, 8 MB Cache L3),

Grafika AMD Radeon Graphics,

16 GB pamięci RAM DDR4 (3200 MHz), dysk SSD 512 GB NVMe PCIe,

Gniazda i porty: HDMI 2.0 (4K@60Hz), 2 x USB 3.2 Gen 1 typu A, 2 x USB typu C (Power Delivery), audio Jack 3,5 mm (słuchawki + mikrofon),

Łączność Wi-Fi 6 802.11ax (2x2 MIMO), Bluetooth 5.1, Huawei Share,

Kamera 720p HD (chowana w klawiaturze), mikrofon, dwa głośniki 2 W,

Wbudowany akumulator 56 Wh,

Zasilacz sieciowy 65 W USB-C,

System operacyjny Windows 10 Home 64-bit (19042),

Cena: 3999 zł.



Zestaw testowy

Do testów otrzymałem laptop Huawei MateBook D 16 w kolorze Space Gray (szarym). W kartonowym pudełku znalazł się także zasilacz sieciowy USB-C o mocy 65 W oraz przewód USB-C.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak