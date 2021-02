LinkedIn nie działa - globlana awaria serwisu społecznościowego

Awaria rozpoczęła się we wtorek, 23 lutego, ok. godziny 19:30 i w chwili pisania tekstu trwa nadal. Użytkownikom odwiedzającym LinkedIn z poziomu przeglądarki internetowej zamiast właściwej strony wyświetla się komunikat "Nie znaleziono strony". Przesiadka na aplikację mobilną nie pomaga - tutaj czeka na nas wyłącznie informacja o błędzie.

Niestety jak na razie nie wiemy, co spowodowało awarię LinkedIna. Duża liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector oraz na innych portalach społecznościowych sugeruje jednak, że problem ma charakter globalny.

Some members may be experiencing an issue with accessing LinkedIn on mobile and desktop. We’re working on this as we speak and will provide updates as we have them. Thanks for your patience!