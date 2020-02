LinkedIn chce być jak Snapchat

LinkedIn - portal społecznościowy dla specjalistów i szukających ich pracodawców. Snapchat - aplikacja, gdzie (głównie) młodzież dzieli się chwilami z minionego dnia. Co je połączy? Stories.

LinkedIn podzielił się swoimi nowymi planami. Należąca do Microsoftu platforma zapragnęła upodobnić się do Snapchata. O co dokładnie chodzi? Użytkownicy portalu będą mogli dzielić się swoimi opowieściami z minionego dnia. Tak jak zaprezentował to Snapchat, a potem podpatrzyły Facebook oraz Instagram. Story na LinkedInie nie będzie się za bardzo różnić - też będzie wygasać, będzie ją można komentować itd.

No dobrze, ale po co te wszystkie nowe funkcje? LinkedIn stwierdza, że na platformie jest coraz więcej młodych pracowników, dla których takie aplikacje jak Snapchat i ich funkcje są codziennością i nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez znanych sobie udogodnień. Serwis zamierza zatem stać się dla nich bardziej przyjazny.

