Snapchat uruchomi BitMoji TV

Snapchat rozwija jeden ze swoich sztandarowych produktów, czyli Bitmoji . Od lutego oficjalnie wystartuje Bitmoji TV.

Snapback trwa. Mimo presji ze strony Facebooka oraz Instagramu (którego Stories nie tylko spowolniły rozwój Snapchata, ale sam Instagram zaczął kanibalizować swój portal-matkę) żółty komunikator szybko odbudowuje swoją pozycję. We Francji nie doznał ani rysy, w USA natomiast wartość pojedynczej akcji Snapchata wzrosła z 5,79 USD na początku 2019 roku do 16,09 USD obecnie. Wisienką na torcie jest wzrost liczby codziennych użytkowników (z 203 milionów do 210 milionów). Udało się też rozwinąć współpracę z Netfliksem, Tidalem oraz Tinderem.

Snapchat postanowił pójść za ciosem i rozwinąć jeden ze swoich sztandarowych produktów. W lutym oficjalnie zadebiutuje Bitmoji TV. Nasze awatary Bitmoji będą bohaterami spersonalizowanych krótkich filmów. Do tej pory Bitmoji można było zobaczyć w komiksach lub traktować jako naklejki w okienku rozmowy.

Źródło tekstu: snapchat, techcrunch, wł