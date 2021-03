Google chce nas przekonać do Google Lens nowym widżetem wyszukiwarki

Google bardzo chce, byśmy korzystali z Google Lens (Obiektyw Google). Słusznie, bo wyszukiwanie obrazem z aparatu telefonu to potężne narzędzie, ale wielu użytkowników nie wie, że w ogóle ma taką możliwość.

Google Lens na pewno warto znać. Połączenie sztucznej inteligencji z obszerną bazą wiedzy, jaką przez lata zgromadziła wyszukiwarka Google, daje zupełnie nowe możliwości wyszukiwania. Możesz dowiedzieć się, kim jest osoba ze zdjęcia, poznać budynek lub roślinę, przetłumaczyć lub wyszukać tekst z dokumentu, dodać dane z wizytówki do książki adresowej i tym podobne. Jest z tym jednak pewien problem – trzeba wiedzieć jak się do Google Lens dostać.

Zobacz: Obiektyw Google teraz też w wyszukiwarce zdjęć

Niebawem zostanie to ułatwione. Kojarzysz zapewne widżet wyszukiwarki Google, który domyślnie znajduje się na ekranie głównym wielu urządzeń z Androidem. Obok mikrofonu do wyszukiwania głosowego pojawi się tam nowa ikonka Google Lens do wyszukiwania z użyciem obrazu z aparatu. Wcześniej Google testował obecność tego przycisku w polu wyszukiwania na liście wyników i najwyraźniej to miejsce się sprawdza.

Android Police pokazał, jak wygląda nowy widżet wyszukiwarki:

Na razie nie wiemy, czy ta zmiana zostanie wprowadzona u wszystkich użytkowników. Możliwe, że to tylko test.

Przy tej okazji zwrócić uwagę też na zmienione logo Google Lens. Tu bardziej przypomina aparat fotograficzny i moim zdaniem lepiej wyjaśnia, z czym mamy do czynienia. Umieszczenie tego znaku w widżecie wyszukiwarki mówi też jasno, że dla Google'a Lens to ważny mechanizm wyszukiwania.

