Google Lens będzie tłumaczyć napisy offline na Androidzie

Tłumaczenie napisów w Google Lens to niesamowite ułatwienie, ale by z niego skorzystać, trzeba mieć połączenie z internetem. Google już zaczął wprowadzać aktualizację, która pozbędzie się tego obowiązku.

Tłumaczenie offline w Google Lens będzie działać podobnie do tego w aplikacji Tłumacz Google. Trzeba będzie tylko ściągnąć odpowiedni słownik do pamięci telefonu. I już będzie można korzystać do woli z rozpoznawania tekstu na drogowskazach, menu restauracji czy ogłoszeniach w obcym języku. To szczególnie się przyda, gdy znów będziemy mogli spokojnie podróżować po świecie i nie zawsze będziemy mieli dostęp do internetu.

Aktualizacja jest wprowadzana po stronie serwera, więc nie zobaczysz nowe wersji Google Lens do pobrania z Google Play. By sprawdzić, czy już masz możliwość pobrania słowników, przejdź do tłumaczenia i dotknij pole wyboru języka. Jeśli zobaczysz na liście strzałki symbolizujące możliwość pobrania, masz już co trzeba.

Po pobraniu paczki językowej przy nazwie języka zobaczysz „ptaszka”. Jeśli skończy Ci się miejsce na telefonie, możesz dotknąć ten znaczek, by usunąć słownik.

Pobranie słowników offline ma jeszcze jedną zaletę. Aplikacja będzie tłumaczyć tekst na zdjęciach automatycznie. Nie będzie już potrzeby, by dotykać przycisk migawki przy tłumaczeniu z obrazu z aparatu. Tłumaczenie znajdzie się w miejscu, gdzie wcześniej widniał oryginalny napis.

Przetłumaczony tekst można też szybko skopiować, ale ta opcja pojawi się już po dotknięciu migawki.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: 9to5 Google