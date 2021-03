Trump planuje założyć własny serwis społecznościowy

Media społecznościowe, takie jak Twitter czy Facebook, zablokowały konta byłego prezydenta USA, więc Donald Trump myśli o stworzeniu własnej platformy tego typu.

Jeszcze w styczniu tego roku jednym z najważniejszych, z medialnego punktu widzenia, wydarzeń był proces wyboru i zaprzysiężenia nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urzędujący od 4 lat Donald Trump nie mógł się pogodzić z własną porażką, więc wszędzie, gdzie tylko mógł, także w mediach społecznościowych, rozgłaszał informacje o sfałszowaniu wyników wyborów. To doprowadziło nawet do ataku zwolenników Trumpa na Kapitol, w którym zginęło kilka osób.

Wydarzenia te doprowadziły do tego, że serwisy Facebook, Twitter i inne podjęły decyzję o zablokowaniu kont Donalda Trumpa. Dla byłego prezydenta USA możliwość kontaktowania się z innymi za pomocą mediów społecznościowych jest bardzo ważna. Na tyle, że podobno myśli o stworzeniu własnej platformy tego typu. Tak przynajmniej powiedział jego doradca, Jason Miller, na antenie Fox News.

Co więcej, Miller poinformował, kiedy możemy się spodziewać startu nowego medium społecznościowego. Ma to nastąpić w ciągu dwóch do trzech miesięcy. I nie ma to być jakiś mały serwis. Doradca byłego prezydenta oświadczył, że będzie to coś wielkiego, co przyciągnie miliony użytkowników.

Pozostaje tylko pytanie, czy nowy serwis będzie rzeczywiście platformą społecznościową, czy jednak bardziej fanklubem Donalda Trumpa. Zwrócił na to uwagę Filip Cieślak z 110% Social w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.

Źródło tekstu: wirtualnemedia.pl