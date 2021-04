Clubhouse na Androida już w maju

Kiedy pojawi się wreszcie Clubhouse na Androida? Wygląda na to, że stanie się to szybciej niż myśleliśmy. Może nawet w maju.

Jeszcze w marcu pisaliśmy, że według kierownictwa Clubhouse, aplikacja doczeka się swojej wersji na Androida dopiero za kilka miesięcy. Wygląda jednak na to, że aktywne działania konkurencji sprawiły, że Clubhouse znacznie przyspieszył prace. Według najnowszych doniesień na Twitterze aplikacji na Androida możemy się spodziewać już w maju. Prace mają trwać od sześciu tygodni. Wszystko ma wyglądać i działać dokładnie tak, jak w systemie iOS - tylko na zaproszenie i z naciskiem na komunikację głosową.

Oczywiście nie oznacza to, że konkurenci tak łatwo odpuszczą. Już teraz do walki ruszył Twitter i jego Twitter Spaces. Sam Twitter wcześniej chciał zresztą kupić Clubhouse. Xiaomi przeorganizował aplikację Mi Talk. Pełną parą nad swoją propozycją pracuje też komunikator Telegram. Prawdziwie grube ryby mediów społecznościowych dopiero jednak przed nami. Swoje wersje Clubhouse'a planują Facebook i TikTok. To będzie też prawdziwy chrzest bojowy Clubhouse'a. W marcu aplikacja miała 134 miliony użytkowników.

Źródło tekstu: gizchina, wł